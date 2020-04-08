電動汽車火警車禍如何處理？消防局：電瓶斷電尤其重要

桃園市日前發生特斯拉電動車自撞火警車禍，造成駕駛32歲湯姓男子死亡。有別於較常見的汽油車火警車禍，電動汽車火警救援時該注意什麼？桃園消防局指出，為避免消防人員救災時遭電擊或觸發安全汽囊裝置，造成人員受傷，須先將車內電池（電瓶）斷電，關閉車內主要電迴路裝置。而由於各車廠系統設計不同，電瓶位置、斷電系統也可能各有差異，使消防人員在搶救上增添困難。

消防局表示，由於電動車電池能量高，燃燒過程中仍持續進行化學反應，消防人員趕抵火災現場時，第一時間會以水柱灌救，而非以乾粉滅火。並進行現場評估、交通及區域管制後，使用輪檔、墊塊穩固車體，避免搶救過程發生位移造成傷害，因電動車電池多設置於底盤，支撐車體時要避開電池處所。

接著，為避免消防人員在救災時遭電擊或車內安全汽囊遭啟動，將車內電池（電瓶）斷電猶其重要。以「特斯拉」為例，打開車輛引擎室，切斷電瓶電源後，依系統設計，斷電後會誘發主要高壓電路放電，須花費2分鐘使全車電迴路關閉；安全氣囊控制單元則需10秒完成放電。

此外，斷電過程中，還須注意，避免碰觸、切割和開啟車內橙色的高壓纜線。最後，以水柱為電池（電池）降溫，使電池至少1個小時內沒有火焰、煙霧或熱量，才算處理完畢。

而由於各車廠系統設計不同，電瓶位置、斷電系統也可能各有差異，使消防人員在搶救上增添困難。車廠除了舉辦說明會，教導消防員若自家車輛若發生車禍如何搶救，消防局也會將各型號電動汽車的車禍搶救說明放在網上，供同仁閱讀了解。

也有消防員表示，電動車與一般車輛的火災處理方式相同，若電池發生燃燒現象，建議以大量的水進行隔離和降溫，小火則可用 CO2 方式滅火。然而，若是因電池本身短路、電池能量釋放所引發的火災，要完全撲滅可能有困難時，則建議採取防守性的策略， 在可控制的狀況下讓它持續燃燒，使能量消耗殆盡。