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蘇花改科技執法發功 清明節4天假查獲60輛幽靈車

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
蘇花改固定式號牌辨識系統科技執法發功，公路總局臺北區監理所宜蘭監理站統計，清明4天連假，就因此攔檢到60輛俗稱「幽靈車」的註銷號牌車輛，取締註銷號牌車輛60件，依法拔牌並舉發，追繳汽車燃料使用費及牌照稅。圖／宜蘭監理站提供
蘇花改固定式號牌辨識系統科技執法發功，公路總局臺北區監理所宜蘭監理站統計，清明4天連假，就因此攔檢到60輛俗稱「幽靈車」的註銷號牌車輛，取締註銷號牌車輛60件，依法拔牌並舉發，追繳汽車燃料使用費及牌照稅。圖／宜蘭監理站提供

蘇花改固定式號牌辨識系統科技執法發功，公路總局台北區監理所宜蘭監理站統計，清明4天連假，就因此攔檢到60輛俗稱「幽靈車」的註銷號牌車輛，取締註銷號牌車輛60件，依法拔牌並舉發，追繳汽車燃料使用費及牌照稅。

宜蘭監理站今天指出，清明節4天連假，蘇花路廊湧入大量車潮，為維護行車安全，宜蘭監理站與宜蘭縣政府警察局、第四區養護工程處透過固定式號牌辨識科技執法系統，攔檢俗稱「幽靈車」的註銷號牌車輛。

「短短4天就攔檢舉發60輛註銷號牌車輛！」宜蘭監理站長陳守忠表示， 由於註銷車輛多為車輛逾期檢驗甚至失竊導致車牌註銷，若在路上「趴趴走」恐成為道路上之不定時炸彈，因此透過系統24小時全天自動偵測號牌並進行比對，若確定是被註銷車號，立即由警方攔查取締。

宜蘭監理站指出，為有效利用科技執法，透過宜蘭監理站、縣警局蘇澳分局蘇澳交通分隊及公路總局第四工程處南澳交控中心三方跨機關合作，建立「蘇花改車牌辨識系統黑名單即時通知群組」，由交控值班人員24小時全天候監控並於群組即時通知，再由線上員警就近攔查，舉發效率及件數提升許多，並於清明假期期間發揮功效，即使於深夜時段，警方仍可於第一時間接收通知後，在前方路段守株待兔攔檢。

陳守忠感謝各合作單位在連假期間不分晝夜疏導蘇花路廊交通及攔查取締，一同維護交通安全，順暢安全回家的路，並次呼籲車主可至監理服務網查詢自身車輛牌照狀態，若車輛牌照已遭處罰註銷，車主應儘速依規定繳回監理機關，若註銷車輛有行駛道路事實者，將依道路交通管理處罰條例規定舉發，並追繳汽車燃料使用費及牌照稅，勿心存僥倖。

監理站 連假 蘇花改

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