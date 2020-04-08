聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中鐵路工程挖破瓦斯管 警消灑水戒護通報業者檢修
台中市北屯區太原路三段今天上午11時許，有市民通報消防局疑似有瓦斯外洩，警消獲報到場調查，發現是台中都會鐵路高架捷運化沿線5處工程，施工不慎導致挖破天然氣管線，台中市消防局派遣19名人力在現場灑水戒護，等待欣中天然氣公司檢修，業者到場後檢修後，消防隊返隊待命。
台中市消防局勤指中心表示，今天上午近11時許接獲市民通報，行經舊太原地下道時，聞到有瓦斯味，且現場有工人在施工，經派遣北屯、文昌等消防分隊、19名人力前往調查後發現，現場是台中都會鐵路高架捷運化沿線5處工程，施工時挖破天然氣管線的中壓管，才導致天然氣洩漏。
消防隊通知欣中天然氣公司的工作人員到場，業者調查後回覆，需等待工程車到場才能進行止漏，所以消防隊先在上風處保持距離，出水防護稀釋空氣中的天然氣，隨後業者關閉管線東西兩側開關，消防隊就暫停出水讓業者檢修，因中午業者的工程車就已抵達現場，經業者評估安全無虞後，消防隊返隊待命。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言