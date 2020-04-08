台中鐵路工程挖破瓦斯管 警消灑水戒護通報業者檢修

台中市北屯區太原路三段今天上午11時許，有市民通報消防局疑似有瓦斯外洩，警消獲報到場調查，發現是台中都會鐵路高架捷運化沿線5處工程，施工不慎導致挖破天然氣管線，台中市消防局派遣19名人力在現場灑水戒護，等待欣中天然氣公司檢修，業者到場後檢修後，消防隊返隊待命。

台中市消防局勤指中心表示，今天上午近11時許接獲市民通報，行經舊太原地下道時，聞到有瓦斯味，且現場有工人在施工，經派遣北屯、文昌等消防分隊、19名人力前往調查後發現，現場是台中都會鐵路高架捷運化沿線5處工程，施工時挖破天然氣管線的中壓管，才導致天然氣洩漏。