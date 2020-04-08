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喇叭鎖年久失修男子被自己反鎖家中 警持榔頭破壞解救

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄康姓男子日前因一時忘記自家內，房間門的喇叭鎖損壞卡死無法扭轉，竟意外將自己「鎖在房間內」，林園分局警員獲報趕抵，持榔頭破壞喇叭鎖，才得以將康男解救出來。記者邱奕能／翻攝
高雄康姓男子日前因一時忘記自家內，房間門的喇叭鎖損壞卡死無法扭轉，竟意外將自己「鎖在房間內」，林園分局警員獲報趕抵，持榔頭破壞喇叭鎖，才得以將康男解救出來。記者邱奕能／翻攝

高雄康姓男子日前因一時忘記自家中房間門的喇叭鎖損壞卡死無法扭轉，意外在午睡後將自己「鎖在房間內」，林園分局警員獲報趕抵，持榔頭破壞喇叭鎖，才得以將康男解救出來。

林園警分局忠義派出所林姓、楊姓員警本月2日巡邏時獲報，協商路一棟5樓公寓內有民眾遭反鎖屋內。警方趕赴現場還載屋外就看到，屋主康男（47歲）在窗戶旁向員警大喊門沒鎖直接進屋。

警方配合康男進到公寓內，先逐一敲門查看，找到反鎖康的房間後，員警原先想藉用身材優勢，用身體將門撞開，但木門太厚，經過數次嘗試無果後，康男提議使用榔頭破壞，將喇叭鎖敲斷，才得以將康男救出。

康男也說，喇叭鎖早就有問題，門平時也沒有在關，當天午休時因一時未注意到，就直接關門，午休起床才發現自己被反鎖在房內，實在沒辦法才報警請求協助，相當感謝警方幫忙。

高雄康姓男子日前因一時忘記自家內，房間門的喇叭鎖損壞卡死無法扭轉，竟意外將自己「鎖在房間內」，林園分局警員獲報趕抵，持榔頭破壞喇叭鎖，才得以將康男解救出來。記者邱奕能／翻攝
高雄康姓男子日前因一時忘記自家內，房間門的喇叭鎖損壞卡死無法扭轉，竟意外將自己「鎖在房間內」，林園分局警員獲報趕抵，持榔頭破壞喇叭鎖，才得以將康男解救出來。記者邱奕能／翻攝

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