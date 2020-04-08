喇叭鎖年久失修男子被自己反鎖家中 警持榔頭破壞解救
高雄康姓男子日前因一時忘記自家中房間門的喇叭鎖損壞卡死無法扭轉，意外在午睡後將自己「鎖在房間內」，林園分局警員獲報趕抵，持榔頭破壞喇叭鎖，才得以將康男解救出來。
林園警分局忠義派出所林姓、楊姓員警本月2日巡邏時獲報，協商路一棟5樓公寓內有民眾遭反鎖屋內。警方趕赴現場還載屋外就看到，屋主康男（47歲）在窗戶旁向員警大喊門沒鎖直接進屋。
警方配合康男進到公寓內，先逐一敲門查看，找到反鎖康的房間後，員警原先想藉用身材優勢，用身體將門撞開，但木門太厚，經過數次嘗試無果後，康男提議使用榔頭破壞，將喇叭鎖敲斷，才得以將康男救出。
康男也說，喇叭鎖早就有問題，門平時也沒有在關，當天午休時因一時未注意到，就直接關門，午休起床才發現自己被反鎖在房內，實在沒辦法才報警請求協助，相當感謝警方幫忙。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言