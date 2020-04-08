金門這台違停偵測搶錢最兇！ 執法首月開出800多張罰單

民眾要小心荷包了！金門縣警局在去年引進「違規停車自動偵測執法系統」，架設在金城郵局至農會路段及西南門里辦公處前公車停靠區2個路段，24小時自動偵測違規停車，只要違停屬實，一律舉發。自3月份正式執法至今，金城郵局段計舉發違停803件，西南門里公所前舉發違停77件；不少民眾都說，真的是「搶錢」搶很大！

金門縣警局表示，「違規停車自動偵測執法系統」在去年12月建置完成，2月份勸導期間(16日至29日)共寄出勸導單135件。自3月份正式執法迄今，金城郵局段計舉發違停803件，西南門里公所前舉發違停77件，每日違規件數與建置前比較，均呈現大幅降低幅度。

警方說，尤其以西南門里公所前的公車停靠區，每日平均違規停車僅2.6件，附近民眾及學生多次反映自從建置科技執法取締以後，很多汽機車駕駛人明顯不敢違規，路口也顯得較安全了！

針對金城郵局至農會路段違規停車態樣，分析大都是民眾前往郵局辦事或便利超商購物，因貪圖ㄧ時之便而違規停等或並排停車，然而該處屬紅線路段，如在此處違規停車，勢必影響民生路車流通行；為確保用路交通安全，希望用路民眾能將車輛停放至金城鎮公所後方的停車場，以避免因違規遭舉發而造成荷包損失。

縣警局呼籲，執法偵測設備採24小時連續監控不間斷，無日夜間的區別，且系統是使用雷射偵測、車牌辨識系統及攝影機，當24小時自動偵測違規停車後，便會自動傳送舉發系統。