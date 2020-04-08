影／無照駕駛遇路檢 少年逆向逃逸遭警攔下開罰20萬

16歲鄭姓少年昨天晚間11時許無照駕車載3名友人一同出遊，在新北市中和區莒光路與壽德街口遇見警方執行路檢，鄭因心虛拒檢並闖過路檢點逃逸，被警方通知攔截圍捕，2分鐘後在民享街段將他攔下，經查車上均為未成年少年，警詢後依公共危險罪嫌將其移送新北地院少年法庭審理，並針對少年違規行為開罰。

鄭男當時載著龔、蔡、戴等四名未成年少年一同從土城出發要前往台北市夜遊，卻在中和莒光與壽德街口遇到警方路檢，鄭因無照駕駛心虛，竟踩油門跨越雙黃線後闖過臨檢點，隨後還連續逆向並闖紅燈逃逸。

員警見狀通報線上警力攔截圍捕並沿路尾隨，2分鐘後警方順利在民享街前攔下鄭男，鄭與同車友人拒絕下車並嗆聲，警方因此將4人拖下車並壓制在地，吵鬧聲也引起附近鄰居議論，因警方情緒激動，有人認為警方執法過當。

中和警方表示，因鄭姓少年等四人拒檢又逆向闖紅燈，為維護用路人安全才會進行攔截圍捕，攔下後也針對拒檢、無照駕駛、逆向行駛、闖紅燈、紅燈右轉等行為開出共7張、約20萬的罰單，另因鄭男等4人在警方攔下車輛後仍不肯下車接受盤查，警方才會將四人壓制，會交由督察組判斷是否執法過當。