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影／女開車誤信導航受困山區 車輪卡田埂泥沼驚魂
導航又出包！38歲游姓女子昨日獨自一人從台中市烏日區駕車至新社區找家人，由於人生地不熟，一路行駛到偏僻的田間小路，發覺自己疑似迷路慌亂之下，車輛不慎行駛入田埂內，左側輪胎深陷入泥沼動彈不得，東勢分局茅埔派出所員警獲報後，立即趕赴現場協助車輛脫困，結束一場驚魂。
東勢分局茅埔派出所4月7日上午11時許接獲游女報案，指稱車輛掉到溪流需要警方協助。員警獲報後以110報案系統定位，發現原來報案位置位於慶東里慶成一巷偏僻田間小路內而非溪流中。
員警抵達現場後，看見游女站在白色轎車旁招手，面露無奈向警方表示，自己原從烏日開車至新社找家人，不料GPS導航誤導至東勢偏僻小路，導致車輛輪胎滑落田間。
茅埔派出所副所長郭文達查看陷入泥濘的車輛後，立刻指示同仁撿拾附近的大石塊，堆在車輛輪胎下，終使車輛順利脫困，解除危機，游女頻頻向警方道謝。
郭文達呼籲民眾，使用GPS導航路線僅供參考用，一旦發現路越走越狹隘，且一直往偏僻山區進去，請勿慌張，並盡快折返原路到大馬路詢問附近居民或報請警方協助指引方向，如真得不幸於山間迷路，電桿號碼或將附近其他明顯特徵告知警方，才能更快到達案發現場。
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