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墾丁海域夜航夜潛才解禁 暗夜潛水非法打魚就來亂
海巡署第8巡防區昨天晚上獲報有膠筏疑在近岸潛水非法打魚，恆春海巡隊派巡防艇前往查探，登筏查獲有「穿刺洞」的珊瑚礁魚合計20公斤和潛水、魚叉裝備，訊後將船長和船員依違反漁業法函送屏東縣政府裁罰；海洋保育志工說，墾管處本月1日才公告新修訂的墾丁國家公園海域遊憩管理方案，開放夜航、夜潛至晚上10時，沒想到才一周就查獲非法潛水打魚，真得是來亂的。
第8巡防區指揮部本昨晚8時許接獲民眾報案，指在屏東縣鵝鑾鼻觀景台外0.1浬（近岸約200公尺）處有膠筏疑似違規潛水打魚，指揮部指派海上巡防艇馳往查處，恆春海巡隊巡防艇8時21分抵達現場，海巡隊員登筏檢查，發現有潛水裝備和漁獲，案依漁業法第9條規定函送主管機關屏東縣政府裁處。
海巡人員穿戴防疫裝備登檢，膠筏上有船長及船員2人，現場查獲潛水裝備1組及氣瓶6支；漁獲有鸚哥魚、倒吊魚、石斑魚及河豚等約20公斤，魚體皆有穿刺孔，違規事證明確，海巡人員全程攝影蒐證依法函送裁處外，並對船長及船員告誡勿以身試法，對於違反漁業法之行為將加強取締，展現海巡署執法決心。
恆春海巡隊說，時值全國防堵新冠肺炎疫情時刻，海巡署為維護國民健康、讓民眾安心生活為先，及避免海洋生態遭到破壞，確保海域漁業資源永續，呼籲漁民朋友出海作業切勿違法，民眾如發現違規或違法情事，請打報案服務電話「118」通報，海巡署將立即前往查處。
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