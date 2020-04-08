快訊

轉診更嚴謹…指揮中心發通函 要求醫確認民眾手機、地址

罷免訴訟攻防 韓陣營、罷韓團體互控「搏歹筊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

墾丁海域夜航夜潛才解禁 暗夜潛水非法打魚就來亂

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春海巡隊昨晚在鵝鑾鼻觀景台外0.1浬（近岸約200公尺）處查獲膠筏違法潛水打魚，登筏檢查發現有潛水裝備和有穿刺洞的漁獲，依漁業法第9條規定函送主管機關屏東縣政府裁處。記者潘欣中／翻攝
恆春海巡隊昨晚在鵝鑾鼻觀景台外0.1浬（近岸約200公尺）處查獲膠筏違法潛水打魚，登筏檢查發現有潛水裝備和有穿刺洞的漁獲，依漁業法第9條規定函送主管機關屏東縣政府裁處。記者潘欣中／翻攝

海巡署第8巡防區昨天晚上獲報有膠筏疑在近岸潛水非法打魚，恆春海巡隊派巡防艇前往查探，登筏查獲有「穿刺洞」的珊瑚礁魚合計20公斤和潛水、魚叉裝備，訊後將船長和船員依違反漁業法函送屏東縣政府裁罰；海洋保育志工說，墾管處本月1日才公告新修訂的墾丁國家公園海域遊憩管理方案，開放夜航、夜潛至晚上10時，沒想到才一周就查獲非法潛水打魚，真得是來亂的。

第8巡防區指揮部本昨晚8時許接獲民眾報案，指在屏東縣鵝鑾鼻觀景台外0.1浬（近岸約200公尺）處有膠筏疑似違規潛水打魚，指揮部指派海上巡防艇馳往查處，恆春海巡隊巡防艇8時21分抵達現場，海巡隊員登筏檢查，發現有潛水裝備和漁獲，案依漁業法第9條規定函送主管機關屏東縣政府裁處。

海巡人員穿戴防疫裝備登檢，膠筏上有船長及船員2人，現場查獲潛水裝備1組及氣瓶6支；漁獲有鸚哥魚、倒吊魚、石斑魚及河豚等約20公斤，魚體皆有穿刺孔，違規事證明確，海巡人員全程攝影蒐證依法函送裁處外，並對船長及船員告誡勿以身試法，對於違反漁業法之行為將加強取締，展現海巡署執法決心。

恆春海巡隊說，時值全國防堵新冠肺炎疫情時刻，海巡署為維護國民健康、讓民眾安心生活為先，及避免海洋生態遭到破壞，確保海域漁業資源永續，呼籲漁民朋友出海作業切勿違法，民眾如發現違規或違法情事，請打報案服務電話「118」通報，海巡署將立即前往查處。

恆春海巡隊昨晚在鵝鑾鼻觀景台外0.1浬（近岸約200公尺）處查獲膠筏違法潛水打魚，登筏檢查發現有潛水裝備和有穿刺洞的漁獲，依漁業法第9條規定函送主管機關屏東縣政府裁處。記者潘欣中／翻攝
恆春海巡隊昨晚在鵝鑾鼻觀景台外0.1浬（近岸約200公尺）處查獲膠筏違法潛水打魚，登筏檢查發現有潛水裝備和有穿刺洞的漁獲，依漁業法第9條規定函送主管機關屏東縣政府裁處。記者潘欣中／翻攝
恆春海巡隊昨晚在鵝鑾鼻觀景台外0.1浬（近岸約200公尺）處查獲膠筏違法潛水打魚，登筏檢查發現有潛水裝備和有穿刺洞的漁獲，依漁業法第9條規定函送主管機關屏東縣政府裁處。記者潘欣中／翻攝
恆春海巡隊昨晚在鵝鑾鼻觀景台外0.1浬（近岸約200公尺）處查獲膠筏違法潛水打魚，登筏檢查發現有潛水裝備和有穿刺洞的漁獲，依漁業法第9條規定函送主管機關屏東縣政府裁處。記者潘欣中／翻攝

延伸閱讀

日公務船干擾我漁船 海巡艦艇趕抵事發海域宣示主權

獨／黃遠定居墾丁兼2份工 巧避人潮躲疫情

0407新冠肺炎疫情重點／禁去墾丁不如先禁捷運？擴大採檢連假人擠人後有症狀者

禁去墾丁不如先禁捷運？ 陳時中：不用這樣比較

相關新聞

拒檢疫台商闖2機場出境失敗 破壞隔簾推警察大鬧遭訴

65歲盧姓台商上月9日返台拒居家檢疫，涉試圖從甫入境的松山機場再搭機，遭阻後他接著到小港機場還完成海關查驗，幸好衛福部及...

台東1男子散布不實確診疫情訊息 檢方諭知1萬元具保

台東1名陳男子在LINE「○○校友會」等群組散播不實疫情訊息，檢警獲報後展開調查，檢察官訊後諭知新台幣1萬元具保。

男子搭火車吐痰還作勢吐口水嚇人 說有傳染病嚇壞乘客

一名中年男子昨天下午4點25分，從宜蘭火車站上車，搭乘台鐵225號列車，在第7車廂內，在列車行經宜蘭大溪車站時，被其乘客...

影／無照駕駛遇路檢 少年逆向逃逸遭警攔下開罰20萬

16歲鄭姓少年昨天晚間11時許無照駕車載3名友人一同出遊，在新北市中和區莒光路與壽德街口遇見警方執行路檢，鄭因心虛拒檢並...

墾丁海域夜航夜潛才解禁 暗夜潛水非法打魚就來亂

海巡署第8巡防區昨天晚上獲報有膠筏疑在近岸潛水非法打魚，恆春海巡隊派巡防艇前往查探，登筏查獲有「穿刺洞」的珊瑚礁魚合計2...

影／女開車誤信導航受困山區 車輪卡田埂泥沼驚魂

導航又出包！38歲游姓女子昨日獨自一人從台中市烏日區駕車至新社區找家人，由於人生地不熟，一路行駛到偏僻的田間小路，發覺自...

嫌犯變造彩券以假亂真騙走7萬刮刮樂 行騙中南台灣遭逮

47歲夏姓男子利用筆刀、白膠等工具涉偽造刮刮樂彩券，真假難辨，3月19日持變造的台灣公益彩券公司「超級777」刮刮樂彩券...

「我確診胸口熱熱的」 加油站工讀生謊稱嚇客恐罰300萬

新北市三重區1名18歲加油站工讀生，昨天不滿被客人質疑工作未戴口罩，竟脫口而出謊稱自己確診肺炎所以不用戴口罩，導致婦人嚇...

人禍比猴害嚴重！山友自備工具盜採竹筍 筍農欲哭無淚

嘉義縣簡姓民宿業者在阿里山區頂湖通往大凍山林班地，栽植大片孟宗竹林，清明連假疑遭山友盜採竹筍，竹林遺留滿地筍殼，他氣得將...

睡夢驚魂！ 新竹女大生租屋處半夜遭陌生男闖入強抱磨蹭

新竹縣一名私立王姓女大學生在學校附近租屋，沒想到6日凌晨4點多睡正熟時，突然有人抱她並摩擦背部，她驚醒後發現是陌生男子闖...

高雄凌晨住宅旁機車火警燒毀14輛車 一住戶遭燙傷

高雄市三民區正興路今天凌晨發生機車火警，14輛停在巷內的機車遭烈火延燒，7輛全毀、7輛受損，1名住戶滅火時，手與臉部遭輕...

3人同車前往九份上工 萬瑞快速道路自撞翻覆造成1死2傷

黃姓女子今早開車行經萬瑞快速道路，自撞中央分隔島後往右側翻，黃女和坐在副駕駛座的劉姓男子受傷，坐在後座的男子當場死亡，全...

熱門新聞

台中遊覽車司機涉性侵6歲女童 被逮說一時衝動

影／高雄小港機場空勤直升機墜落 機身折斷

陳時中遭恐嚇案 刑事局：2陸生到案說明

3人同車前往九份上工 萬瑞快速道路自撞翻覆造成1死2傷

睡夢驚魂！ 新竹女大生租屋處半夜遭陌生男闖入強抱磨蹭

涉用人頭詐領助理費 新北市議員王淑慧被聲押

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。