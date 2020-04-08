台東1男子散布不實確診疫情訊息 檢方諭知1萬元具保

台東1名陳男子在LINE「○○校友會」等群組散播不實疫情訊息，檢警獲報後展開調查，檢察官訊後諭知新台幣1萬元具保。

檢方表示，專案小組溯源調查後發現，謠言來源者為陳男在社群軟體所散播「台東有出國回來的1人.還有消防員2名確診，大家要小心防範！」。

檢察官認為陳男於特定多數人加入LINE群組內散播上開有關疫情不實訊息，令人誤認台東地區已有確診病患，引起民眾恐慌，足生損害於公眾及他人。

陳男涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條及傳染病防治法第63條之傳播疫情不實訊息等罪嫌重大。考量張貼訊息後不久即刪除，諭知1萬元具保，並令其澄清訊息，以正視聽。