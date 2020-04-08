拒檢疫台商闖2機場出境失敗 破壞隔簾推警察大鬧遭訴
65歲盧姓台商上月9日返台拒居家檢疫，涉試圖從甫入境的松山機場再搭機，遭阻後他接著到小港機場還完成海關查驗，幸好衛福部及時攔截；不料盧搭乘檢疫計程車又破壞透明隔簾、嗆聲恐嚇，連派出所長陪搭，都被他拿木扇戳，最後由警車載送至集中檢疫處。對此一連串脫序行為，高雄地檢署偵查後依妨害公務等罪嫌起訴。
盧姓台商因不配合居家檢疫，台北市衛生局先前已依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」重罰100萬元，他檢疫期間至3月23日，幸好未確診新冠肺炎，期滿後雄檢檢察官隨即傳喚偵訊。
檢方調查，盧姓台商3月9日凌晨從松山機場入境， 是應居家檢疫的對象。他卻欲立即再搭機出境而遭員警驅離，沒想到他接著輾轉搭計程車、高鐵等南下高雄小港機場，當天下午3點多更完成海關出境查驗，幸好衛福部疾管數攔截；北市府衛生局便委請高雄市府衛生局依法對他執行強制集中檢疫。
當時指派2名衛生所人員，並委請小港警分局的漢民路派出所、小港派出所派人協助，當晚9點多讓盧姓台商與衛生人員一起搭防疫計程車；但途中行經88快速道路，盧姓台商竟然強力掀扯車內的透明隔簾，還拿木扇穿越隔簾接近戴姓駕駛，導致根本喪失隔離功能，駕駛只好減速停靠路肩。
在旁戒護的警車見狀也暫停，員警一靠近便目睹盧姓台商向戴姓駕駛恐嚇「看我怎麼破壞這台車」、「我要抓你們同歸於盡」等語，盧更拿木扇朝警方揮擊；於是改由漢民所長林正立陪同搭計程車，但盧仍不斷持木扇推戳右前座的所長，甚且伸手穿越隔簾推擠所長，為避免進一步危險，林正立指示停靠路邊後，對盧上銬保護管束，改由警車載送至集中檢疫所。
由於盧姓台商明顯有妨害公務等行為，小港分局報請雄檢指揮，檢方3月12日先命令盧姓台商限制出境、出海，待盧3月23日檢疫屆滿當日，就傳喚他在雄檢的防疫偵查庭訊問，訊後請回，全案偵查完認定他涉妨害公務、強制、恐嚇危害安全及毀損罪嫌，依法起訴。
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