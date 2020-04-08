影／男痛風發作騎車自摔 警一句「我載你」防意外

台中市的張姓男子3日上午痛風發作，前往醫院急診領藥後騎車返家，未料途中因疼痛，連人帶車摔倒在地，路過民眾見狀協助報警求助，警員趕赴現場，因張稱住家就在附近，才剛從醫院返回，堅持要自己慢慢騎車回家，警員協助其動車子重新出發後，仍不放心默默跟在後方，後來警方見張途中因疼痛重心不穩跌倒2次，實在放心不下，協助張扶正機車後直說「我載你」，張不再拒絕警員，讓警員載他返回住處。

台中市第三警分局東區分駐所警員王植胤、張綺君3日早上6時許巡邏時，接獲民眾報案稱旱溪西路一段有民眾需要警方協助，兩警趕赴現場，只見張姓男子（65歲）扶著機車，一動也不動地站在路口，經警方詢問才知，張半夜痛風發作出門就醫領藥，回程時因疼痛重心不穩，連人帶車摔倒在地，好不容易扶起機車，卻沒力氣踩發重新上路。