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嫌犯變造彩券以假亂真騙走7萬刮刮樂 行騙中南台灣遭逮
47歲夏姓男子利用筆刀、白膠等工具涉偽造刮刮樂彩券，真假難辨，3月19日持變造的台灣公益彩券公司「超級777」刮刮樂彩券，向該店家表示彩券中獎7萬元，但因店家現金不足，店家不疑有他交付同等值彩券，待店家持變造彩券向銀行兌獎才驚覺遭詐騙，台南市警五分局循線昨在高雄住處逮捕夏，起出犯罪工具等一批，懷疑他以相同手法在台中、高雄等行騙，擴大偵辦中。
警方在夏住處內起出刮刮樂彩券一批、變造彩券工具、筆刀、白膠等物，發現他刮除刮刮樂上的銀漆，再使用筆刀拼湊變造中獎金額、英文字母及彩券下方序號，又持變造後的卡片尋找廟宇、夜市等無機器比對的刮刮樂攤商下手行騙。
警方調查，夏在台南、台中、彰化及高雄等地區，也以相同手法涉有多起類似案件，已擴大追查。
台南市警五分局3月19日接獲店家報案，接獲轄內彩卷行店家報案稱遭1名男子持變造的台灣公益彩券公司「超級777」刮刮樂彩券，並向該店家表示該彩券中獎7萬元欲兌現，因店家現金不足，該男子即稱可兌換等值之刮刮樂彩券，店家不疑有他交付各類型刮刮樂共約150張給該男子，待店家持該變造的彩券向銀行兌獎時，發現無法兌現，才驚覺遭詐騙，訴請警方偵辦。
警方呼籲，彩券行店家，如遇有可疑人士，可善用刮刮樂上的QR code，使用檢驗設備確認彩券是否遭變造或通知警方到場協助，以避免受害。
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