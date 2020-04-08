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男子搭火車吐痰還作勢吐口水嚇人 說有傳染病嚇壞乘客

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
一名中年男子搭乘台鐵225號列車，在第7車廂內，在列車行經宜蘭大溪車站時，被其乘客發現他隨地亂吐痰，作勢要對其他人吐口水，驚嚇乘客，還跟乘客說：「我有傳染病！」台鐵今天說明當時情況。記者羅建旺／攝影
一名中年男子搭乘台鐵225號列車，在第7車廂內，在列車行經宜蘭大溪車站時，被其乘客發現他隨地亂吐痰，作勢要對其他人吐口水，驚嚇乘客，還跟乘客說：「我有傳染病！」台鐵今天說明當時情況。記者羅建旺／攝影

一名中年男子昨天下午4點25分，從宜蘭火車站上車，搭乘台鐵225號列車，在第7車廂內，在列車行經宜蘭大溪車站時，被其乘客發現他隨地亂吐痰，作勢要對其他人吐口水，驚嚇乘客，還跟乘客說：「我有傳染病！」

整車的乘客都嚇壞了，有的趕快跑到其他車廂去躲避，而列車長到場，這名男子收歛行為，列車長發現，男子有戴口罩，但之前巡車時，即發現他口罩沒戴好，還曾提醒男子。

列車長發現，男子的車票搭車區間，只有從宜蘭到頭城，但當時列車已到瑞芳，男子涉嫌逃票，而列車就近停至南港時，即由鐵路警察將他帶下車處理。

因男子曾說有傳染病，讓乘客很不安，還有人到站後很擔心，還問有沒有醫師？擔心受感染。

對車廂吐痰，台鐵人員發現，男子表示，自己無家可歸，是個流浪漢，對男子吐痰行為，疑為個人衛生習慣。

對此，台鐵表示，旅客越級乘車部分，已補票，而「搭乘大眾交通工具不配戴口罩者，將依傳染病防治法裁罰3千至1萬5千元罰鍰；若有其他過激擾亂秩序行為，將依社會秩序法、鐵路法等處罰。」將請鐵路警察局函報地衛生局裁罰。

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