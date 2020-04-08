「我確診胸口熱熱的」 加油站工讀生謊稱嚇客恐罰300萬

新北市三重區1名18歲加油站工讀生，昨天不滿被客人質疑工作未戴口罩，竟脫口而出謊稱自己確診肺炎所以不用戴口罩，導致婦人嚇得不敢回家，擔心傳染給家人，並通報防疫專線1922。警方隨即逮捕工讀生，他的3句玩笑話在防疫期間涉嫌造謠引發社會恐慌，將面臨3年牢獄或最高300萬元罰款。

柯姓加油站工讀生是在昨天下午幫婦人加油時，被質問：「你的工作沒戴口罩沒關係嗎？」結果他就不爽反嗆：「我已經確診了，所以不需要戴口罩」。

婦人難以置信再問：「你是開玩笑的嗎？」柯男卻態度輕佻再嗆：「是真的，我胸口還覺得熱熱的，而且我有吃藥！」

婦人立即通報防疫專線1922，還一度擔心被感染再傳染給家人，嚇得不敢回家，後來將此事上傳到臉書地方性社團，引發熱議與恐慌，不少人紛紛詢問是哪一家加油站？

三重警分局網路巡查小組昨晚發現這則貼文，立即連繫婦人了解詳情，30分鐘後便將柯姓工讀生帶回派出所，進門前先量體溫、雙手消毒、戴口罩，接著確定並非新冠肺炎確診、隔離或檢疫對象，他供稱只是因為不滿被客人質問，便隨口造謠想要唬唬她。

當警方告知柯男，行為涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播不實流行疫情訊息罪」，他的3句玩笑話將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬元以下罰金。