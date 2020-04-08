人禍比猴害嚴重！山友自備工具盜採竹筍 筍農欲哭無淚

嘉義縣簡姓民宿業者在阿里山區頂湖通往大凍山林班地，栽植大片孟宗竹林，清明連假疑遭山友盜採竹筍，竹林遺留滿地筍殼，他氣得將盜採竹林照片貼臉書說，「可惡的山友比猴害還嚴重 」，網友紛紛譴責盜採行為太過份，有人建議「養狗顧筍園」。

簡姓民宿業者說，「頂湖大凍山猴害還能接受，可惡的山友，比猴害還嚴重，知道有竹筍，自備工具到山上挖竹筍，一隻也不留，大家說這樣可不可惡，要留筍母（留養母竹）的全部一掃而空」。

他說，此時正是春筍採收期，竹林面積廣，未裝監視器，每年此時竹筍常遭盜採，盜採者用刀子割筍，切痕平整，地下遺留大片筍殼，他在竹林掛警語「嚴禁盜採否則依法送辦」，仍無法嚇阻盜採。

他痛批盜採者食髓知味，這次清明連假，盜採更嚴重，要留養筍母被盜採一空，損失逾萬元，盜採公訴罪，過去未報案是顧慮盜採者吃官司有前科，姑息讓盜採更囂張，已向警方報案。