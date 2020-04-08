睡夢驚魂！ 新竹女大生租屋處半夜遭陌生男闖入強抱磨蹭

新竹縣一名私立王姓女大學生在學校附近租屋，沒想到6日凌晨4點多睡正熟時，突然有人抱她並摩擦背部，她驚醒後發現是陌生男子闖入，當下疑惑大於恐懼，所幸對方沒有攻擊她便離開，王姓女大生趕緊報警，也將這段驚魂的過程及男子入侵的監視器畫面PO上網，提醒在外租屋的女性注意。新湖分局獲報後已調閱監視器，掌握特定嫌疑人，目前正在追查中。

該女大生在臉書《新竹爆料公社》PO文，表示自己獨自租屋在4樓，由於自己睡著後就不容易醒，根本沒發現有陌生男子闖入家中，且已經待了約5分鐘，直到她突然被人抱住、摩擦背部才醒來，原本以為是男朋友，但突然想到男友不可能大半夜跑過來，開燈一看竟發現是陌生男子。

該女大生說，開燈後男子就慢慢往門口走，因為當下是疑惑大於恐懼，所以並沒有太激動的反應，只有問男子怎麼進來的，男子回答「你門沒關好。」女大生又問「你也不能這樣啊，你有喝酒嗎？」男子竟說「沒有，我剛跟女友分手。」讓女大生直說「你不要這樣好不好，嚇死我了大哥，拜託你不要這樣子，真的很恐怖。」男子隨即就離開了。

女大生事後報警，調閱監視器畫面時發現，男子是從地下室的鐵門進入，從5樓開始一間一間的看，且都是看門口有女生的鞋子後，才會去拉門把，女大生也說，男子很輕易就打開她的門，應該是自己沒有確實把門壓好或鎖好，而男子在離開後，竟還在門口等待、徘徊，似乎在等她有沒有再開門看，難怪後來她在門口聽還有聽到男子拖鞋的聲音，且在他走之後還聽到樓下大門開的聲音，看到他翻牆到其他公寓大門嘗試要打開，之後才騎車走離開。

女大生將這段驚魂記PO上網提醒在外租屋的女性注意，也請房東安排安裝內鎖。轄區新湖警分局表示，獲報後已調閱監視器，掌握特定嫌疑人，積極偵辦中。