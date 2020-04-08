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高雄凌晨住宅旁機車火警燒毀14輛車 一住戶遭燙傷

聯合報 / 記者林保光邱奕能/高雄即時報導
高雄市三民區正興路巷內機車火警，成排機車遭燒毀。記者林保光／翻攝
高雄市三民區正興路巷內機車火警，成排機車遭燒毀。記者林保光／翻攝

高雄市三民區正興路今天凌晨發生機車火警，14輛停在巷內的機車遭烈火延燒，7輛全毀、7輛受損，1名住戶滅火時，手與臉部遭輕微燒燙傷，已無大礙。警方調閱監錄系統畫面，發覺起火前，並沒人靠近成排車輛。警、消初步研判，可能其中有機車電瓶過熱引燃火勢，確實起火原因仍深入調查中。

高雄市消防局今天凌晨2點27分據報，高雄市三民區正興路69巷發生火警，派遣大昌、十全消防分隊7車18人，趕往火場搶救，約半小時後撲滅火勢，發現戴姓男子（46歲）在發現起火時，趕著滅火，左臉頰及右臂遭2度燒燙傷，送醫後已無大礙。

機車起火時，因巷內停不少機車，火勢一燒，延燒猛烈，住戶連忙搶滅火苗，戴姓男子才遭火吻。消防隊滅火後，共有14輛機車遭燒毀，其中7輛機車燒成僅剩骨架，住戶一度懷疑遭人縱火。

但警方表示，調閱火場監視畫面，發現火警前1小時都沒人經過起火點，且從監視畫面發覺，火苗是由1輛機車坐墊下方冒煙引燃，初步研判是電瓶過熱引燃，不是人為縱火。

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