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3人同車前往九份上工 萬瑞快速道路自撞翻覆造成1死2傷

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3人同車前往九份上工 萬瑞快速道路自撞翻覆造成1死2傷

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
黃姓女子今早開車行經萬瑞快速道路，自撞中央分隔島後側翻，造成1死2傷，全案由警方處理中。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓女子今早開車行經萬瑞快速道路，自撞中央分隔島後側翻，造成1死2傷，全案由警方處理中。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓女子今早開車行經萬瑞快速道路，自撞中央分隔島後往右側翻，黃女和坐在副駕駛座的劉姓男子受傷，坐在後座的男子當場死亡，全案由警方處理中。

警、消今早6點38分接獲報案，指在萬瑞快速道路往瑞芳方向指標8.4公里八堵路段，有輛車翻覆在路面，兩線車道都受阻，後方車輛回堵。警、消和公路總局等單位獲報前往救援處置，上午8點19分恢復正常通行。

消防局救護人員趕抵現場後，將黃女（43歲）和劉男（24歲）送醫，黃女僅手腳挫傷，治療後無大礙，由警方帶回製作筆錄。劉男左手掌骨折，住院治療。後座男子頭部破裂，當場死亡，身分待警方調查。

黃女接受酒測體內無酒精反應，據了解，他們是臨時工，今天同車前往九份上工，途中黃女發現方向盤不穩，失控撞上分隔島後翻覆，造成1死2傷。

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