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影／三重今晚住宅火警 3人吸到濃煙預防性送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
火勢雖然迅速撲滅，但屋內已經付之一炬。記者林昭彰／翻攝
火勢雖然迅速撲滅，但屋內已經付之一炬。記者林昭彰／翻攝

新北市三重區重新路三段60巷10弄，今晚8時許發生住宅火警，1幢5層樓舊公寓的2樓竄出火煙且傳出有人受困，加上老舊社區人口密集巷弄狹小，消防局獲報不敢大意，動員8個分隊共29輛車、85人趕往搶救，幸好沒有造成嚴重傷亡。

火勢大約半個小時左右完全撲滅，2樓民宅約50平方公尺面積付之一炬。據稱屋內堆滿汽機車零件等各式雜物將近半公尺高，導致全屋嚴重燒毀。消防隊員前後共搜索４次，屋內並未找到屋主蹤跡。

全幢公寓共疏散12名住戶，其中3樓居民30餘歲李姓男子表示有吸入濃煙，4樓1對年約50幾歲與10幾歲的黃姓父子也在逃生時吸到煙，3人均意識清楚，預防性分別送往北市馬偕與新北市立三重醫院觀察救治。

火勢雖然迅速撲滅，但屋內已經付之一炬。記者林昭彰／翻攝
火勢雖然迅速撲滅，但屋內已經付之一炬。記者林昭彰／翻攝

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