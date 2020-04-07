影／三重今晚住宅火警 3人吸到濃煙預防性送醫

新北市三重區重新路三段60巷10弄，今晚8時許發生住宅火警，1幢5層樓舊公寓的2樓竄出火煙且傳出有人受困，加上老舊社區人口密集巷弄狹小，消防局獲報不敢大意，動員8個分隊共29輛車、85人趕往搶救，幸好沒有造成嚴重傷亡。

火勢大約半個小時左右完全撲滅，2樓民宅約50平方公尺面積付之一炬。據稱屋內堆滿汽機車零件等各式雜物將近半公尺高，導致全屋嚴重燒毀。消防隊員前後共搜索４次，屋內並未找到屋主蹤跡。