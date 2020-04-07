不滿被要求戴口罩 男朝列車長吐口水？鐵警釐清中

一名男子今晚8時許持台鐵區間車票搭乘普悠瑪列車，在宜蘭站至頭城站一段被列車長發現，並要求在南港車站下車補票，據台鐵行控中心通報，過程中該名男子另疑因戴口罩問題，衝動朝列車長吐口水；鐵路警察局初步回應說，警方到場時，男子因配合補票，早已離場，是否曾對列車長吐口水，須向列車長進一步釐清。

據了解，該名男子身分疑似為街友，他今晚於台鐵頭城站持區間車票搭乘247次普悠瑪列車北上，在車上被列車長發現後，被要求下車補票，過程中一度傳出男子因戴口罩問題，朝列車長吐口水。

因目前正值防疫期間，中央流行疫情指揮中心已宣布，搭乘大眾運輸工具須配戴口罩，違者將罰15000元，鐵路警察局不敢大意，今晚9時許接獲台鐵行控中心通報後，立即前往南港車站與乘務人員會合。

不過，警方到場時，該名男子已配合站務人員補票，搭乘捷運離開，目前也尚未聯繫到當事列車長，確切有無「吐口水」事件，仍需近一步釐清。