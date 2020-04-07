快訊

國內新冠症狀肺炎最危險 還有人紅眼或腹脹

新增病例數減少 美股早盤續漲900點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿被要求戴口罩 男朝列車長吐口水？鐵警釐清中

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
南港火車站。圖／擷取自Google Map
南港火車站。圖／擷取自Google Map

一名男子今晚8時許持台鐵區間車票搭乘普悠瑪列車，在宜蘭站至頭城站一段被列車長發現，並要求在南港車站下車補票，據台鐵行控中心通報，過程中該名男子另疑因戴口罩問題，衝動朝列車長吐口水；鐵路警察局初步回應說，警方到場時，男子因配合補票，早已離場，是否曾對列車長吐口水，須向列車長進一步釐清。

據了解，該名男子身分疑似為街友，他今晚於台鐵頭城站持區間車票搭乘247次普悠瑪列車北上，在車上被列車長發現後，被要求下車補票，過程中一度傳出男子因戴口罩問題，朝列車長吐口水。

因目前正值防疫期間，中央流行疫情指揮中心已宣布，搭乘大眾運輸工具須配戴口罩，違者將罰15000元，鐵路警察局不敢大意，今晚9時許接獲台鐵行控中心通報後，立即前往南港車站與乘務人員會合。

不過，警方到場時，該名男子已配合站務人員補票，搭乘捷運離開，目前也尚未聯繫到當事列車長，確切有無「吐口水」事件，仍需近一步釐清。

列車 台鐵 口罩

延伸閱讀

拔周永暉早有心結？林佳龍：普悠瑪事件也沒讓他解職

影／記者直擊男子沒戴口罩強闖進站搭火車 站方、鐵警勸離

泰國華裔在公車上狂吐口水 遭人制伏發現已咳嗽3週

男乘客朝空姐吐口水、賞巴掌 反遭他人圍毆打斷肋骨

相關新聞

影／屏東雙園大橋車墜橋 命大輕傷

往來高雄與屏東的雙園大橋今天傍晚5點23分發生轎車墜橋意外，20歲潘姓男子駕車載同齡林姓友人從屏東釣魚後要回高雄大寮住處...

與同事爭執後報警揚言放火燒醫院 清潔工被警迅速逮捕

新北市警方今天接獲一名男子致電恐嚇，表示要縱火燒毀新店慈濟醫院，經警、消到場後，發現並無火災，亦無可疑人士，經警方調查後...

三重今晚住宅火警　３人吸到濃煙預防性送醫

新北市三重區重新路三段60巷10弄，今晚8時許發生住宅火警，1幢5層樓舊公寓的2樓竄出火煙且傳出有人受困，加上老舊社區人...

不滿被要求戴口罩 男朝列車長吐口水？鐵警釐清中

一名男子今晚8時許持台鐵區間車票搭乘普悠瑪列車，在宜蘭站至頭城站一段被列車長發現，並要求在南港車站下車補票，據台鐵行控中...

高屏墜橋駕駛原能應答 被救出時意識模糊

20歲的潘姓男子今下午開車載著友人林姓男子，行經來往高雄、屏東的雙園大橋時自撞護欄，轎車墜落到約10公尺處沙洲上。警消獲...

空勤直升機翻覆飛機吊起 晚間恢復起降

空勤總隊海豚直升機今天下午3時38分於小港機場跑道翻覆，經過國家運輸安全調查委員會到現場蒐證後，晚間七點請來吊車將機體扶...

影／轎車墜落雙園大橋河床 車內外各一名傷者

今天下午約5時半許，一輛從屏東往高雄市林園方向行駛銀色小轎車，不明原因衝出跨越高屏的雙園大橋護欄，翻落在約10多公尺的河...

雙園大橋傳意外 轎車墜落20米到沙洲1人受困1逃出

往來高雄與屏東的雙園大橋今下午發生意外，2名男子因不明原因，開著轎車墜落到橋下沙洲，坐在轎車右前方的男子自行脫困，坐在正...

車墜屏東東港雙園大橋 疑有人受困搶救中

今天下午5時許，屏東縣東港雙園大橋傳墜車事故，一輛轎車不明原因失控從雙園大橋墜落墜，車輛跌落河道中間的沙州，民眾見狀趕緊...

又想倒來新北？ 重案組查獲北市土方欲違法濫倒

新北八里區十三行路昨有一輛砂石車形跡可疑，新北環境稽查重案組與蘆洲分局昨進行聯合稽查時，發現該車載滿泥漿但未攜帶有效的土...

影／詐騙集團躲透天厝被抄 稱在看電視沒騙人

郭姓男子為首詐騙集團藏身桃園市的透天厝，假冒檢警致電大陸人，半年來向30餘人騙走上千萬元，刑事局搜索逮捕郭等10人，犯嫌...

借朋友頂規Lexus耍帥 酒駕上路撞水泥柱近全毀賠慘

台中市黃姓男子昨天深夜借朋友的頂規Lexus ES250外出喝酒，今天清晨5時許散場，黃酒駕上路並載3名友人返家，行經北...

熱門新聞

勒斃後肢解做標本 華山分屍案凶手陳伯謙二審逃死改判無期

影／高雄小港機場空勤直升機墜落 機身折斷

居家檢疫趴趴走被罰100萬首例 林東京乖乖分三次繳清了

影／華山分屍案陳伯謙為何免死？高院減刑關鍵：自首

花蓮通緝犯劫偵防車逃逸 港警總隊「丟人又丟車」

陳時中遭恐嚇案 刑事局：2陸生到案說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。