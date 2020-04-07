高屏墜橋駕駛原能應答 被救出時意識模糊

20歲的潘姓男子今下午開車載著友人林姓男子，行經來往高雄、屏東的雙園大橋時自撞護欄，轎車墜落到約10公尺處沙洲上。警消獲報到場，先後將車上2人救出送醫，初步判斷車禍因高速失控造成。

據了解，今天下午5點23分時，從屏東釣魚準備返家的潘男，開著白色轎車載著林男（20歲）準備返回高雄大寮區住處，行經雙園大橋時，2人疑因高速下車輛失控，撞上橋邊護欄，墜落到橋下10公尺處沙洲中。

高雄警消獲報後，共派出6車1艇18人趕抵現場。消防員到車輛墜落地點時，坐在轎車右前方的林男已從車內自行脫困坐在沙洲上，警消趕緊吊掛上橋面送醫。

受困車內的潘男，面對警消詢問，起初還意識清楚能簡單應答，但直到警消動用破壞器材將他救出，要吊掛上橋面時，他已昏迷、意識模糊。潘男全身多處撕裂傷、林男則是右大腿有10公分長度撕裂傷，2人都由消防救護員送往高雄健佑醫院治療。