與同事爭執後報警揚言放火燒醫院 清潔工被警迅速逮捕

新北市警方今天接獲一名男子致電恐嚇，表示要縱火燒毀新店慈濟醫院，經警、消到場後，發現並無火災，亦無可疑人士，經警方調查後發現，該男子為疑似患有中度精神障礙，在醫院擔任清潔工的42歲江姓男子，目前警方已通知他到案說明，警詢後將依恐嚇、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

據悉，江男今天工作時因故與同事發生爭執，他情緒激動下，撥打110報案，放話要在地下三樓火燒醫院，警方獲報後不敢大意，迅速轉報消防人員一同到場，所幸現場並無燃燒，也未見可疑人士。

警方隨後針對報案電話展開調查，經調閱手機申辦資料與訊號位置後鎖定江男，約1小時後便通知他到案說明，警詢後將依恐嚇、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

新店慈濟醫院則表示，該案警消有到場關心，醫院也再次巡視，沒有發現院區有可疑狀況，醫院會加強入口安全。