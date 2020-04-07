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又想倒來新北？ 重案組查獲北市土方欲違法濫倒
新北八里區十三行路昨有一輛砂石車形跡可疑，新北環境稽查重案組與蘆洲分局昨進行聯合稽查時，發現該車載滿泥漿但未攜帶有效的土方運送聯單，已依違反廢棄物清理法第9條規定告發，將處以6萬元以上及30萬元以下的罰緩。
新北環保局指出，向前稽查時，司機拿出新北市樹林地區某合法土資場的購土證明，但連繫後並未出售給該業者，最後司機才坦承是來自台北市的某營建混合物分類場，且分類場也坦承有提供土方給貨運業者。
環保局指出，由於司機持有的運送聯單所載狀況與實際情形不符，除了開罰外，還由員警押送該車輛將泥漿倒回產源，另外該車超載並滲漏土方於路面，警方也依違反道路交通管理條例規定告發。
另外台北市的某營建混合物分類場雖坦承提供土方給貨運業者，但未有相關的購土證明等資料，環保局說，會行文給台北市建管單位，繼續追查該營建混合物分類場是否為合法。
環保局說，近期接連查獲2起來自北市建案的違法土方載運案，且都是被營建署歸類為劣質土石方的B7類泥漿，若違法亂倒會造成國土破壞，同時請台北市政府建管單位，從嚴查處產源工地與土資場的責任。
營建署公告土石方屬有用資源，環保局表示，有業者為了節省成本、貪圖方便，任意棄置劣質土石方，雖然可加強攔查告發砂石車業者並查扣車輛，但砂石車若是靠行是屬司機個人財產，對違規的清運業者不痛不癢，各地應做好管理。
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