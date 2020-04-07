快訊

罷韓第二階段過關 ！連署逾37萬份 預計6月中投票

安倍公布緊急事態宣言 東京、大阪等7都府縣實施為期1個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又想倒來新北？ 重案組查獲北市土方欲違法濫倒

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北八里區十三行路昨有一輛砂石車形跡可疑，新北環境稽查重案組與蘆洲分局昨進行聯合稽查時，發現該車載滿泥漿但未攜帶有效的土方運送聯單。圖／新北環保局提供
新北八里區十三行路昨有一輛砂石車形跡可疑，新北環境稽查重案組與蘆洲分局昨進行聯合稽查時，發現該車載滿泥漿但未攜帶有效的土方運送聯單。圖／新北環保局提供

新北八里區十三行路昨有一輛砂石車形跡可疑，新北環境稽查重案組與蘆洲分局昨進行聯合稽查時，發現該車載滿泥漿但未攜帶有效的土方運送聯單，已依違反廢棄物清理法第9條規定告發，將處以6萬元以上及30萬元以下的罰緩。

新北環保局指出，向前稽查時，司機拿出新北市樹林地區某合法土資場的購土證明，但連繫後並未出售給該業者，最後司機才坦承是來自台北市的某營建混合物分類場，且分類場也坦承有提供土方給貨運業者。

環保局指出，由於司機持有的運送聯單所載狀況與實際情形不符，除了開罰外，還由員警押送該車輛將泥漿倒回產源，另外該車超載並滲漏土方於路面，警方也依違反道路交通管理條例規定告發。

另外台北市的某營建混合物分類場雖坦承提供土方給貨運業者，但未有相關的購土證明等資料，環保局說，會行文給台北市建管單位，繼續追查該營建混合物分類場是否為合法。

環保局說，近期接連查獲2起來自北市建案的違法土方載運案，且都是被營建署歸類為劣質土石方的B7類泥漿，若違法亂倒會造成國土破壞，同時請台北市政府建管單位，從嚴查處產源工地與土資場的責任。

營建署公告土石方屬有用資源，環保局表示，有業者為了節省成本、貪圖方便，任意棄置劣質土石方，雖然可加強攔查告發砂石車業者並查扣車輛，但砂石車若是靠行是屬司機個人財產，對違規的清運業者不痛不癢，各地應做好管理。

由於司機持有的運送聯單所載狀況與實際情形不符，除了開罰外，還由員警押送該車輛將泥漿倒回產源。圖／新北環保局提供
由於司機持有的運送聯單所載狀況與實際情形不符，除了開罰外，還由員警押送該車輛將泥漿倒回產源。圖／新北環保局提供

砂石 十三行

延伸閱讀

Line群組貼「晴光麵攤確診」假消息 新北婦被警方送辦

綠議員王淑慧遭搜索 新北議會第3人

新北議員王淑慧疑詐住領補助款 今被檢調搜索

侯友宜韓國瑜另類合體 新北也推校園新禮貌運動

相關新聞

影／大媽停好機車秒忘 花2小時找車警10分鐘找回

台中市傅姓女子上月底騎車到台中車站繳費，未料傅女繳完費後，忘記自己機車停在何處，找了兩個多小時仍找不到愛車，只好報警請求...

借朋友頂規Lexus耍帥 酒駕上路撞水泥柱近全毀賠慘

台中市黃姓男子昨天深夜借朋友的頂規Lexus ES250外出喝酒，今天清晨5時許散場，黃酒駕上路並載3名友人返家，行經北...

又想倒來新北？ 重案組查獲北市土方欲違法濫倒

新北八里區十三行路昨有一輛砂石車形跡可疑，新北環境稽查重案組與蘆洲分局昨進行聯合稽查時，發現該車載滿泥漿但未攜帶有效的土...

影／詐騙集團躲透天厝被抄 稱在看電視沒騙人

郭姓男子為首詐騙集團藏身桃園市的透天厝，假冒檢警致電大陸人，半年來向30餘人騙走上千萬元，刑事局搜索逮捕郭等10人，犯嫌...

影／被譏在墓園對先人防疫宣導 竹崎警：角度問題

清明連假期間，嘉義縣竹崎警分局擔心公墓、火車站，及阿里山森林遊樂區、奮起湖老街等景點成為防疫破口，配合政府政策進行防疫宣...

搞錯了！台南趴趴走男子照片有誤 家人：不要獵巫啦

「出去跑步也有事！」台南市之前傳出潘姓男子在居家檢疫期間，多次趴趴走，引發鄰居恐慌，紛紛上網爆料，並向相關單位檢舉，但今...

居家檢疫下樓領外送算違規 他喊冤警衛不幫忙仍被函送

新冠肺炎疫情肆虐，全台各地接連傳出有受居家檢疫、隔離民眾「趴趴走」違規，桃園市蘆竹區傳出有受檢疫者上網訂購外送平台，連續...

獨／消防員救災傷亡 災調會是否調查仍有許多眉角

因為敬鵬大火等消防員殞命事件而啟動的修法與制度改造，現在可說已到了「收割時分」，去年消防法修法規定消防員如有傷亡，必須由...

台南仁德男多次趴趴走 衛生局：最低罰30萬元

台南居家檢疫再現趴趴走，家住仁德的潘姓男子，利用大家下班、里幹事不會打電話給他，將手機放在家中，多次趴趴走，衛生局表示，...

注意！以防疫之名行騙 賣口罩詐騙案暴增近千件

新冠肺炎疫情蔓延，警方發現詐騙集團利用防疫之名行騙，包括網路販賣口罩、假冒衛福部、假冒防疫指揮中心、解除分期付款，以及簡...

酒駕自撞翻車擋路 駕駛肋骨斷還拒就醫

南投縣埔里鎮台21線大坪頂路段今傳翻車事故，一輛休旅車疑失控自撞護欄，因撞擊力道過大，車體變形，整輛車翻倒路中央，駕駛受...

影／轎車突然熄火台74快速道路 警用大重機快速馳援

台中市警局交通大隊在清明連假期間，有安排快速道路重機巡邏部隊維持用路人的交通順暢與安全，4日上午9時許，交大重機巡邏部隊...

熱門新聞

勒斃後肢解做標本 華山分屍案凶手陳伯謙二審逃死改判無期

高雄小港機場空勤直升機墜落 機身折斷

館長台中展店惹是非 今成被告出庭直呼「扯到爆」

居家檢疫趴趴走被罰100萬首例 林東京乖乖分三次繳清了

雲林小客車撞北上火車 男子受困被救出送醫

三重天台廣場旁荒廢地下室 驚見全裸男屍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。