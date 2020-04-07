借朋友頂規Lexus耍帥 酒駕上路撞水泥柱近全毀賠慘

台中市黃姓男子昨天深夜借朋友的頂規Lexus ES250外出喝酒，今天清晨5時許散場，黃酒駕上路並載3名友人返家，行經北屯區文心路、昌平路口時，直接衝撞昌平路口的人行道立柱，因衝擊力過大，撞上路樹後才停止，黃的車頭近乎全毀，黃的酒精濃度超標，同車3名乘客都連坐法開罰，據車行業者透露，黃車若要修復，費用超過百萬，且可能無法修復，只能報廢。

據調查，黃姓男子（23歲）昨天凌晨借朋友的Lexus ES250外出，前往另名友人住處喝酒，席後黃酒駕開該輛Lexus上路，並載三名友人，黃在今天清晨5時許，開車沿北屯區文心路由東往西行駛，行經昌平路口時，疑因不勝酒力，未注意車前狀況，直接撞上昌平路的人行道立柱，衝擊力道猛烈，黃車還衝進人行道旁的公園，撞上行道樹後才停止。

黃車在肇事後，車頭幾乎全毀，車身、車尾也傷痕累累，後保桿掉落、車門也都有凹陷變形的狀況，車內三名乘客受到輕傷送醫，黃則因轎車安全氣囊爆開，沒有受傷。經警方到場酒測，黃的酒精濃度為每公升1.03毫克，全案將依公共危險罪，移送黃，另外同車3名乘客，將依違反道交條例的酒駕連坐法告發。

黃姓車行業者表示，根據照片分析，認為該輛Lexus的維修費用超過百萬元，最糟的狀況是無法修復，只能報廢，但詳細的受損情形與維修費用，還是需要看到實際的車損狀況，才能準確評估維修費用。

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