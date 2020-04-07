影／大媽停好機車秒忘 花2小時找車警10分鐘找回
台中市傅姓女子上月底騎車到台中車站繳費，未料傅女繳完費後，忘記自己機車停在何處，找了兩個多小時仍找不到愛車，只好報警請求協助，警員到場後，根據傅女描述的行車路線，研判傅女並非從復興路方向前往台中車站，應是另一頭，警員載著傅女往另個方向尋找，約10分鐘就在台中轉運站附近的人行道找到傅女愛車。
台中市第三警分局立德所警員黃柏華在上月30日晚間6時許，接獲傅姓女子（56歲）報案，傅女稱當天下午4時許將機車停放在台中車站附近，進入地下停車場繳納停車月租費，未料繳完費要取車時，就發現找不到自己的機車，傅女憑印象在車站附近的復興路找了2個多小時，仍找不到機車，最後只好尋求警方協助。
警方聽完傅女的敘述後，研判傅女並非從復興路方向前往車站，因此載著傅女由成功路往火車站方向沿途尋找，不到10分鐘，就在台中轉運站新民街的人行道上發現傅女的機車，讓傅女直呼「從來沒有想過來這裡找」，感謝警員細心分析，才讓她順利尋回愛車。
台中市第三警分局表示，台中車站地下停車場有前30分鐘免費的優惠，民眾到火車站接送時可多加利用，也提醒民眾停放機車務必記住周邊詳細地標，或是隨手以手機拍照記錄，以免要花更多的時間成本找尋愛車，停放時更要隨手拔鑰匙甚至加上大鎖，避免偷兒覬覦。
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