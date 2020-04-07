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影／被譏在墓園對先人防疫宣導 竹崎警：角度問題

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣竹崎分局清明連假期間至墓園進行防疫宣導，影片中卻看似沒有人，引民眾分享熱議。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣竹崎分局清明連假期間至墓園進行防疫宣導，影片中卻看似沒有人，引民眾分享熱議。記者陳玫伶／翻攝

清明連假期間，嘉義縣竹崎警分局擔心公墓、火車站，及阿里山森林遊樂區、奮起湖老街等景點成為防疫破口，配合政府政策進行防疫宣導，日前網路流傳，分局警員於沒有人的墓園以大聲公進行宣導，網友笑稱，員警是對著公墓先人宣導防疫。

竹崎警分局表示，當天要宣導的地點相當多，到了16號公墓時人數雖然不多，但範圍很大，現場還是有人員進出，因為角度問題，看起來感覺沒人，其實仔細看路邊停了幾輛汽、機車，同仁認為還是要把基本的工作做到，因此拍了影片回報，群組同仁可能覺得有趣就傳了出去。

竹崎警分局表示，連假期間同仁積極針對人員聚集地進行防疫宣導，因無法向每一位民眾進行個別宣導，車輛可行經的路線使用車輛廣播器、人群聚集點則使用大聲公，將訊息傳向四面八方，提醒民眾保持適當社交距離、戴口罩、勤洗手等。

嘉義縣竹崎分局清明連假期間至墓園進行防疫宣導，影片中卻看似沒有人，引民眾分享熱議。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣竹崎分局清明連假期間至墓園進行防疫宣導，影片中卻看似沒有人，引民眾分享熱議。記者陳玫伶／翻攝

連假 社交距離 阿里山

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