影／被譏在墓園對先人防疫宣導 竹崎警：角度問題

清明連假期間，嘉義縣竹崎警分局擔心公墓、火車站，及阿里山森林遊樂區、奮起湖老街等景點成為防疫破口，配合政府政策進行防疫宣導，日前網路流傳，分局警員於沒有人的墓園以大聲公進行宣導，網友笑稱，員警是對著公墓先人宣導防疫。

竹崎警分局表示，當天要宣導的地點相當多，到了16號公墓時人數雖然不多，但範圍很大，現場還是有人員進出，因為角度問題，看起來感覺沒人，其實仔細看路邊停了幾輛汽、機車，同仁認為還是要把基本的工作做到，因此拍了影片回報，群組同仁可能覺得有趣就傳了出去。