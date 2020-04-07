影／老翁迷路雨天縮在路旁發抖 東勢警助返家

一名迷路老翁縮昨晚在台中東勢區路邊，雨夜天裡凍得發抖，不知如何回家，東勢警方獲報載他就醫，查出他身分後通知家人， 才知他早上外出買早餐，竟出去後就迷路到晚上才被找到。

東勢分局茅埔派出所長劉國富、警員程曉筠昨晚巡邏時，接獲通報，有一名老翁在東勢區台8線10K處需要警方協助。所長劉國富、警員程曉筠獲報後立即趕赴現場，發現84歲張姓老翁在雨中發抖，蹲坐在昏暗的路旁。

員警上前關心並詢問老翁年籍資料，老翁因身體狀況不佳而無法清楚表示身分，他身邊停放一輛機車，經查詢後發現車主竟是他，也是豐原分局緊急協尋的對象。

員警協助到場的救護人員將老翁送到東勢農民醫院，立即通知他家屬，家屬接獲警方通知後神情慌張趕到醫院，表示老翁只是早上外出買早餐，但至晚上仍未歸且又沒有手機可連絡上老翁，因擔心老翁發生危險，立即向豐原分局社口派出所報案。老翁可能是因迷途而騎到東勢區，至晚間因體力不支而倒在路旁，家屬感謝員警協助找到老翁，避免發生憾事。

茅埔派出所長劉國富表示，家中如有失智長者，應多加注意長者行蹤，注意其可能活動範圍，或給予配戴足以識別身分的物品，為所愛的家人增加一份保障，增加長者走失時被尋獲的契機。