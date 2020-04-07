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居家檢疫下樓領外送算違規 他喊冤警衛不幫忙仍被函送

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
莊男居家檢疫期間離開住所下樓取餐，被依規定函送衛生局裁處。記者曾健祐／翻攝
莊男居家檢疫期間離開住所下樓取餐，被依規定函送衛生局裁處。記者曾健祐／翻攝

新冠肺炎疫情肆虐，全台各地接連傳出有受居家檢疫、隔離民眾「趴趴走」違規，桃園市蘆竹區傳出有受檢疫者上網訂購外送平台，連續2天離家下樓到大廳取餐，桃園市長鄭文燦今主持防疫會議說，受檢疫、隔離就是不能離家，這類樣態雖情節相對輕微，但仍得依法辦理。

桃園市警察局長陳國進表示，莊姓男子在居家檢疫期間，分別於在4月2日、3日晚上7點多，因使用外送平台叫餐，2度離開住所下樓到社區大廳取餐，經社區管委會舉報，蘆竹分局調閱監視器查證屬實函送衛生局作裁處。

蘆竹分局調查，莊男因獨自住在社區大樓，當時肚子餓上網用外送平台叫餐，外送員到場時莊也向警衛表明自己居家檢疫不能外出，希望對方能代領並送至門口，但警衛堅持不肯，莊只好下樓自己取餐，結果就被檢舉由管委會報警處理。

鄭文燦說，陸續發現4、5起居家檢疫趴趴走的類型是外出買餐，這起到社區樓下大廳領外送平台的食物，按照規定是不行的，會請衛生局、民政局多做宣導，因為居家檢疫、隔離就是不能離開住所。

鄭說，當事人訂餐後到社區中庭或大廳，一樣會有和其他人接觸了風險，已經違反檢疫隔離規定，雖然距離比較短且違規情節相對輕微，但仍然要按照規定處理。

衛生局表示，這是首起領取外送平台餐點離開處所違規案件，會視當事人當時離家距離、有無戴口罩，以及是否接觸到人等違規情節再做開罰認定；衛生局也說，若民眾有類似需求，居家檢疫者可撥03-3335530、03-3366730專線、居家隔離可播0800-033355以尋求協助。

另外，Uber Eats、Foodpanda也各自推出「無接觸」外送服務，消費者下單後可指定要餐點放在門口、放在大廳，外送員也會和消費者保持1公尺以上距離。

衛生局 居家檢疫 外送員

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