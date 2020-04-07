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獨／消防員救災傷亡 災調會是否調查仍有許多眉角

聯合報 / 記者黃國樑／台北即時報導
敬鵬大火造成消防員殞命，事後啟動修法引發關注。圖／聯合報系資料照片
敬鵬大火造成消防員殞命，事後啟動修法引發關注。圖／聯合報系資料照片

因為敬鵬大火等消防員殞命事件而啟動的修法與制度改造，現在可說已到了「收割時分」，去年消防法修法規定消防員如有傷亡，必須由「災害事故調查會」進行調查，這個調查會馬上就要成立了，但消防員別高興得太早，內政部可能只會做火調，而且可能要斷手斷腳才會展開調查。

內政部上個月中依據去年消防法修法條文訂定並通過了「災害事故調查會設置辦法」，消防署草擬這個辦法的官員說，消防署正在進行邀聘委員的程序，大約這個月內「調查會」就可能成立。

但這個可說是夢想中的「調查會」，很可能不會調查消防員想要調查的案件，究竟要不要調查，還有很多眉角。像是今年2月西洋情人節當天在高雄發生的消防車出勤途中遭撞，造成一死四傷，死亡的正是小隊長的事故，就只被當成一般車禍，不會做任何調查。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇質疑，消防署就只想做火調，別的災害都不想碰。

更多內容請見【聯合報專區】只調查火災、重傷定義不明...「消防法」真能保護消防人員嗎？

消防員 事故 內政部

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