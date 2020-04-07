台南仁德男多次趴趴走 衛生局：最低罰30萬元

台南居家檢疫再現趴趴走，家住仁德的潘姓男子，利用大家下班、里幹事不會打電話給他，將手機放在家中，多次趴趴走，衛生局表示，根據中央公布的裁罰基準，至少可以開罰30萬元，成為台南目前開罰最高的案件。而不少人好奇，由於被裁罰的金額都不低，市府到底能不能收到罰款，衛生局表示，從目前資料顯示，「都有繳納」。

衛生局表示，台南市目前總共開罰34件，總金額244萬元，其中罰最多的是20萬元，共有兩人，一個是跑到高雄去扛轎的男子，另一名則是出外「繳費」，因外出3小時。依新公布的裁罰基準，最少的則是10萬元。

衛生局指出，目前扛轎男子已經展開分期付款，另一名被罰20萬元的尚未到期，也尚未繳款。據悉後者向防疫人員表示自己是因為手上的帳單快要到期，擔心沒繳會有問題，所以才溜出去繳錢，順便逛逛買東西，但是為了繳費卻被罰20萬元，「還不如不要繳，晚繳的損失可能不會有20萬元這麼多」。

此外，在罰金提高前，衛生局並開罰兩例最高罰金15萬元，一例是在醫院裡趴趴走的看護，一例是衛生局全台協尋的「花小姐」，前者已繳清，後者尚未到期。

總計台南市開罰34案中，已繳16件，辦理分理繳納的有3件，未到期15件，衛生局表示，目前尚未有都不繳被移送法院執行的。

根據最新的裁罰基準，居家隔離或居家檢疫趴趴走兩小時內罰10萬元，2到6小時20萬元，6到24小時30萬元，24到72小時60萬元，72小時罰100萬元，同時審酌其接觸人群的狀況，可以再加罰，而且目前只要被發現偷跑一次，就要送強制集中檢疫及隔離，之前舊規定是兩次。

衛生局表示，趴趴走的潘姓男子原本要送強制集中檢疫，但因為發現時間較晚，檢疫期已結束，無法送集中，而目前尚未決定開罰金額。