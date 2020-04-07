注意！以防疫之名行騙 賣口罩詐騙案暴增近千件

新冠肺炎疫情蔓延，警方發現詐騙集團利用防疫之名行騙，包括網路販賣口罩、假冒衛福部、假冒防疫指揮中心、解除分期付款，以及簡訊詐騙，據警方統計，從2月起，以販賣口罩行騙的案例，全國已有970件。

據警方了解，當民眾爭購口罩後，詐騙集團利用臉書、Line訊息，在網路散播販賣口罩訊息，讓網購者私下匯款交易，但匯款後便封鎖帳號或不出貨，讓網購者吃悶虧，據統計，2月起，在警政署165反詐騙專線統計，全國已至少970人受騙。

員警表示，網購口罩金額不多，可能不少人受騙者怕麻煩，只自認倒楣，沒向警方報案，不然數字可能更嚇人。

警方表示，利用防疫名義行騙的手法，有假稱匯3萬元就成為「防疫小尖兵」的名義，可固定1個月領100片口罩，讓民眾上當、趁政府實施口罩2.0政策，謊稱民眾預購時設定錯誤，要求須到自動櫃員機操作解除，避免連續扣款，讓民眾將存款匯出，以及以釣魚簡訊引誘民眾點入不明網站，讓手機發出大串簡訊。