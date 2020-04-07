酒駕自撞翻車擋路 駕駛肋骨斷還拒就醫

南投縣埔里鎮台21線大坪頂路段今傳翻車事故，一輛休旅車疑失控自撞護欄，因撞擊力道過大，車體變形，整輛車翻倒路中央，駕駛受困車內，警消獲報馳援處理，未料受困駕駛被救出後一度拒絕就醫，經測發現酒測值高達每公升1.02毫克，又是酒駕釀禍，被依公共危險罪嫌送辦。

南投縣消防局指出，今凌晨2時許獲報台21線大坪頂路段發生車禍，現場民眾通報現場有一輛休旅車，連人帶車翻覆在路中間，駕駛還受困其中，因此隨即派遣中心碑消防分隊器材車、救護車前往救援，順利救出仍有意識的受困者。

目擊民眾表示，當時從埔里開車要回國姓北港，行經大坪頂卻看到有車橫倒在路中間，車體撞成一堆廢鐵，還一直冒煙，看到車內有人，下意識就要開車門救人，未料車門因變形卡住，趕緊通報119，並拿車上大水壺舀路旁水溝水灑水降溫。

而消防人員到場後使用機具破壞車門，成功將受困駕駛救出後，該駕駛卻一度拒絕就醫，後因出現胸痛等症狀仍送醫，救治發現肋骨斷裂，且因其身上酒氣瀰漫，警方經抽血檢測，發現酒測值高達1.02，依公共危險罪嫌將其函送法辦。

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