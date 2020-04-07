嘉市警投訴仍「群聚訓練」警局：每梯次降到百人以下

嘉義市有員警反映，警方的常年訓練在疫情期間仍持續，超過50人在密閉空間內長達1到2小時，讓人憂心會有群聚感染，應該要變通暫緩或取消，嘉義市警局指出，目前常訓僅留射擊訓練，且每梯次從以往上百人降到50多人，符合中央流行疫情指揮中心室內100人以下的規定。

員警反映，最近為期一周的射擊訓練，雖然大家都有戴口罩，但中央已再三希望不要前往群聚地點，但市警局動輒50人以上的訓練實在令人憂心。

市警局指出，綜合逮捕術和徒手帶架離術因有肢體接觸，目前已暫停，學科也改為各單位自習，只留射擊訓練，因為員警在勤務中有帶槍，仍需持續訓練，以維護自身與民眾安全，且射擊訓練無近距離接觸，也都是本局同仁，並非不特定人群聚。

嘉市共有682人要訓練，原本每梯次有120人到130人，但如今為了防疫，增加到12梯次，每梯次55到75人間，以符合室內100人以下要求，同仁進入場地前都要手部消毒和量額溫，並全程戴口罩訓練。