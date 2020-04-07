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苗栗暗夜傳火燒車 駕駛不見人影

中央社 / 苗栗縣7日電

苗栗市經國路深夜傳出火燒車事故，警消接獲通報趕抵現場，一輛小客車已變成一團火球，雖然火勢迅速獲得控制，卻到處找不到駕駛，警方今天將約談車主釐清意外發生原因。

苗栗縣消防局指出，6日深夜接獲通報，苗栗市經國路有車輛起火燃燒，隨即派遣苗栗、頭屋分隊人車前往搶救，抵達事故地點發現一輛自小客車停在路旁，冒出熊熊火光，已全面燃燒。

消防隊員趕緊拉出水線灌救，不到10分鐘就撲滅火勢，但現場找不到駕駛或乘客，被燒得只剩下骨架的車體內也空無一人，為避免有所遺漏，警消還在周圍搜索，仍找不到任何傷患。

警方指出，發生火燒車地點位處偏僻，深夜時分人車稀少，由於起火車輛有明顯撞擊痕跡，加上當時正在下雨，不排除失控先撞上山壁後起火燃燒，至於駕駛是否酒駕或其他因素造成意外，將約談車主到案，釐清事故發生原因。

事故 火燒車 車主

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