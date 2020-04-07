影／轎車突然熄火台74快速道路 警用大重機快速馳援

台中市警局交通大隊在清明連假期間，有安排快速道路重機巡邏部隊維持用路人的交通順暢與安全，4日上午9時許，交大重機巡邏部隊的警員在台74線29公里處往潭子方向，發現有一輛轎車疑似拋錨卡在外側車道，險象環生，警員發現後，立即以警用大重機閃燈，並協助指揮交通、等待拖吊車到場，事後拋錨的轎車蕭姓駕駛也頻頻向警方致謝。

台中市警局交通大隊表示，4日上午9時許，交大大重機巡邏警員陳鳴銘、林柏川在台74快速道路29k太平往潭子方向，發現一輛故障拋錨車，不明原因停放在道路外側，後方車輛為閃避而紛紛減速，經查，該輛轎車由蕭姓男子駕駛，欲在清明連假期間前往豐原，途中發現車輛狀況有異，還來不及下匝道時，車輛就已經熄火卡在外側車道，再發動時，車輛就已無任何反應。

台中市警局交通大隊表示，蕭在轎車後方指揮，但快速道路車流多且快，在沒有警示標誌下，對蕭及其他用路人安全危害極大，因此大隊同仁立即使用警用大重機閃燈，協助警示後方來車，並指揮後方車輛避開改道，後來蕭求援拖吊車到場，將故障車拖吊上架拖離快速道路，蕭非常感謝警方適時伸出援手，對警員熱心服務留下良好印象。

台中市警局交通大隊表示，大型重機體積較汽車小，機動性相對較高，巡邏時發現路段壅塞，能立即至路口疏導交通，且大重機能行駛快速公路，除平日編排大重機巡邏外，針對連續假期更是編組大重機部隊，執行快速公路交通安全及防制事故巡邏，倘接獲交通壅塞通報，亦能迅速抵達現場進行疏處。