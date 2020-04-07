板橋老婦人來基找友迷途 警方伸援手
住在新北市板橋區的一名老太太，4日隻身到基隆找朋友，下了計程車忘了朋友住哪兒，連自己家也想不起來。民眾深夜發現報警，警員帶她回派出所休息，再用M-Police人臉辨識系統查出老婦人身分，通知家人安心並來基隆接人。
基隆警二分局今早表示，信義派出所警員劉冠緯本月4日晚上10點值備勤勤務時，接獲民眾報案，指信二路有老人迷路，請求協助，隨即前往現場處置。
劉員到達後，詢問這名年過70歲的老婦人個人資料，她身上並沒有攜帶證件，只回答住在板橋，搭乘計程車來基隆想要拜訪親友，但到了基隆下車後，卻忘記親友住在哪裡，也不知道怎麼回家。
由於很晚了，劉冠緯先以巡邏車載老婦人回派出所休息，並利用警用M-Police人臉辨識系統，很快識別出老婦人的身分，打電話聯絡她的女兒。
老婦人的女兒說，媽媽晚上出門，到了凌晨都沒等到她回家，家人都等得很心急。正準備到派出所報案，請警察協尋，剛好就接到基隆警方打電話來通知，人在派出所，讓她放下心中的大石頭。
老婦人的家人很快就開車到基隆，到信義派出所把母親接回家，並感謝員警方熱心協助，保護媽媽沒有發生意外。
基隆警二分局表示，家中有高齡長者，應避免讓他們獨自外出，以免發生危險。此外也可在長者衣物縫上聯繫電話，或向政府申辦愛心手鍊，讓其他民眾或員警能在最短的時間，協助走失者返家。
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