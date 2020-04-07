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花蓮通緝犯劫偵防車開走！ 港警總隊「丟人又丟車」

迷路女童喊肚子餓 男警趕快買食物給她

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
一名女童迷路，台中清水男警買食物給她，再幫她找到母親。圖／警方提供
一名女童迷路，台中清水男警買食物給她，再幫她找到母親。圖／警方提供

4歲女童迷路被台中市清水警分局員警要帶回派出所待協尋家人，女童在警車上突然喊著「警察杯杯我肚子好餓」，男警趕緊買牛奶和麵包給她，也很快找到她母親，母女在派出所團圓。

台中清水警分局清水派出所警員蘇祐生、白書瑋4月4日早上10點多許巡邏時獲報，清水區中山路有1名4歲女童走失，警方到場發現女童年紀尚小，無法說明自己的姓名及住處，看到警察到場時，不斷的大哭要找媽媽，蘇姓警員見狀發揮父愛，語氣祥和的不斷安撫及逗著女童玩，女童才情緒回穩，兩名員警先在附近詢問附近居民，未果，只好先將女童帶返派出所。

女童在車上向員警表示「警察杯杯我肚子好餓唷！」白姓警員自掏腰包購買麵包及牛奶，讓小女童暫時充飢，女童仍說不出姓名及住處，警方只好又回到現場挨家挨戶的詢問，最後遇到在外找尋小孩的女童母親，並到派出所領回女童，順利幫助返家。

賴母表示，她開車載女兒到清水區中山路訪友，車子停在友人家門口，女童在車上，視線可以看到女童，没想到一没注意女童就不見，外出找了好久都找不到，心裡非常著急，等到警方上前詢問才知道女童已在派出所；非常感謝警方幫忙，看到女兒平安無事，心中滿懷感激。賴母又表示有了這次經驗，下次將隨時注意小孩動向。

清水警分局清水派出所長黃晧展表示，民眾家中如有年幼孩童，應多留意動態，切勿脫離視線，避免發生憾事。

警察

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