雲林晚間平交道事故 拖吊遭撞小客車排除「撞」況

台鐵北上彰化莒光號754車次列車，今天晚上7點34分許，行經雲林縣斗六市石林平交道時與1輛廂型車相撞，75歲歐姓老翁受困被救出送醫，稍早晚上10點40分左右，已順利將扭曲變形的廂型車拖走，解除「撞」況恢復通行。

雲林消防局獲報斗六市味全公司前平交道，火車撞上1輛廂型車，消防局派遣11名消防人員趕往搶救，歐姓老翁一度受困車內，滿臉鮮血直流，意識些微模糊，警消人員破壞扭曲變形的車輛，將歐救出送往斗六台大醫院。

根據列車駕駛說，他在遠處有發現歐男的車輛，其車身一半還停留在軌道上，他隨即煞車但仍煞不住，就撞上歐男的車尾，歐則連人帶車卡在平交道橋墩上。

警消人員表示，初步觀察歐男臉部擦傷外，其餘尚無明顯外傷，需由醫院進一步檢查。此次事故延誤部分列車，影響約半小時，台鐵也派遣其他車次，接駁車上乘客。