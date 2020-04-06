司機偷捐血中心口罩 回賣護士

物流業司機廖姓男子，是台中捐血中心外包廠商，他涉嫌利用送血到北區台中捐血中心捐血室機會，從倉庫內偷走三千五百片口罩，事後還以每片口罩六元價格，回賣一千五百片給捐血中心四名護理人員，獲利九千元。捐血中心人員直到發現口罩短少調監視器，才知道員工買的口罩是自家倉庫內的。台中地檢署昨天依竊盜罪嫌將廖男起訴。

起訴書指出，五十四歲廖姓男子是台中捐血中心外包的物流司機，平時會送血或其他物品到台中捐血中心，他見疫情嚴峻，口罩不易取得，涉嫌在今年二月六日上午十時許，趁送貨到台中捐血中心中正公園捐血室後，徒步走進中正公園捐血室一樓，從捐血室電腦桌拿走二樓倉庫的鑰匙，再持鑰匙打開倉庫偷走一又四分之三箱口罩，總數三千五百片，放進自己貨車載運離開。

第二天，廖男主動聯絡捐血中心多名護理人員，透露有管道可取得口罩販售，四名不知情的護理人員向廖購買，廖以一片六元賣出一千五百片，獲利九千元。

捐血中心工作人員在二月八日發現倉庫內口罩短少，調閱監視器後發現是廖男涉案報警，警方通知廖到案說明，廖承認為賺外快偷口罩轉賣牟利，交出剩餘未販售的兩千片口罩，檢方昨天起訴。