三重天台荒廢酒店被街友占據 裸體男屍身分成謎

新北市三重區天台廣場隔壁1幢住商大樓荒廢的地下2樓逃生梯旁，今天下午發現1具年約40歲全裸男屍，經警方逐層查訪樓上出租套房，有人指認死者很像是曾在附近活動的街友，但真實身分仍由員警查證中。

這幢天台通商大樓分為Ａ區、Ｂ區各有地上12層、地下2層商業空間，早年夜夜笙歌內有ＫＴＶ酒店、茶藝館、旅館、出租套房，但聲色場所後來逐漸沒落歇業，7樓酒店和B2卡拉OK茶藝館均已荒廢，據稱附近街友曾破壞門鎖溜進包廂居住。