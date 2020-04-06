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三重天台荒廢酒店被街友占據 裸體男屍身分成謎

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
B2層已歇業荒廢多年的卡拉OK茶藝館外、逃生梯間發現裸體無名男屍，警方裡裡外外仔細採證鑑識調查。記者林昭彰／攝影
B2層已歇業荒廢多年的卡拉OK茶藝館外、逃生梯間發現裸體無名男屍，警方裡裡外外仔細採證鑑識調查。記者林昭彰／攝影

新北市三重區天台廣場隔壁1幢住商大樓荒廢的地下2樓逃生梯旁，今天下午發現1具年約40歲全裸男屍，經警方逐層查訪樓上出租套房，有人指認死者很像是曾在附近活動的街友，但真實身分仍由員警查證中。

這幢天台通商大樓分為Ａ區、Ｂ區各有地上12層、地下2層商業空間，早年夜夜笙歌內有ＫＴＶ酒店、茶藝館、旅館、出租套房，但聲色場所後來逐漸沒落歇業，7樓酒店和B2卡拉OK茶藝館均已荒廢，據稱附近街友曾破壞門鎖溜進包廂居住。

今天下午B2逃生梯發現全身髒汙的裸體男屍，警方動員人力逐層清查出租套房，晚上有租客指認死者疑是曾在7樓出沒的遊民，後來又在7樓逃生梯間尋獲可疑衣褲，但目前還是無法確認，死者身分仍由警方查證中。

B2層已歇業荒廢多年的卡拉OK茶藝館外、逃生梯間發現裸體無名男屍，警方裡裡外外仔細採證鑑識調查。記者林昭彰／攝影
B2層已歇業荒廢多年的卡拉OK茶藝館外、逃生梯間發現裸體無名男屍，警方裡裡外外仔細採證鑑識調查。記者林昭彰／攝影
B2層已歇業荒廢多年的卡拉OK茶藝館外、逃生梯間發現裸體無名男屍，警方裡裡外外仔細採證鑑識調查。記者林昭彰／攝影
B2層已歇業荒廢多年的卡拉OK茶藝館外、逃生梯間發現裸體無名男屍，警方裡裡外外仔細採證鑑識調查。記者林昭彰／攝影
B2層已歇業荒廢多年的卡拉OK茶藝館外、逃生梯間發現裸體無名男屍，警方裡裡外外仔細採證鑑識調查。記者林昭彰／攝影
B2層已歇業荒廢多年的卡拉OK茶藝館外、逃生梯間發現裸體無名男屍，警方裡裡外外仔細採證鑑識調查。記者林昭彰／攝影

街友 遊民

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