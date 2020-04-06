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消防員騎樓接生 母女均安
廿四歲黃姓孕婦前天中午由婆婆陪同到醫院待產，沒想到剛下樓就破水；台中市兩名男消防隊員獲報趕抵，見女嬰頭部露出產道，決定在騎樓設臨時產房，廿多分鐘後助黃女產下女嬰。兩名未婚的大男生說，原本情緒緊繃，但聽到女嬰哭聲後立刻化為感動。
據了解，黃姓孕婦預產期本月九日，前天中午準備搭計程車前往醫院待產，才從住處下樓走到南區復興路、學府路口就破水，台中市消防信義分隊獲報派遣隊員周厚誠、蔡政佑駕救護車前往，到場聽見黃婦的婆婆喊「快生了，快生了！」赫見女嬰頭部露出產道，已趕不及送醫，評估後判定需在街頭接生。
負責接生的周、蔡二人未婚，第一次遇到救護急產勤務，兩人說，當時只想著要讓母女平安，在人來人往騎樓接生很緊張。
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