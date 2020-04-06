行政執行署士林分署 7日拍賣藍寶堅尼、保時捷等名車

台中市廖姓男子是物流業司機，是台中捐血中心外包廠商，平時會送血或其他物品到台中捐血中心，他見疫情嚴峻，口罩屬不易取得，竟趁送血到北區的台中捐血中心的捐血室後，從倉庫內偷走3500片的口罩...

2020-04-06 15:48