行政執行署士林分署 7日拍賣藍寶堅尼、保時捷等名車
行政執行署士林分署今天表示，明天舉行的拍賣會，將一口氣拍賣藍寶堅尼Lamborghini、賓士等7部車輛，除了名車外，還有物超所值的翡翠珠寶玉飾擺件等變賣品。
士林分署指出，7日下午3時「123全國聯合拍賣日」將一口氣拍賣七部車輛，除有Lamborghini（藍寶堅尼）、Porsche（保時捷）等名車外，還有多部Benz、Toyota轎車與箱型車一起拍賣，滿足民眾各種車輛的需求，千萬不要錯過這次買名車的大好機會。
士林分署為落實國家公權力、維護社會公平正義，這次拍賣會除以藍寶堅尼、保時捷等名車為拍賣亮點外，當天另外有拍賣汐止、士林、北投、淡水等多筆土地及建物等物件，底價絕對低於市價。
士林分署指出，物超所值的變賣品包含時尚黃翡平安扣鋯石925銀耳環、稱心如意翡翠擺件、時尚巴洛克黑珍珠長項鍊耳環戒指套組、天然彩寶螢石母子海豚等33件各式各樣翡翠玉飾擺件。
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