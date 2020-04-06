網路購物陷阱多 萬元名牌鞋高檔自行車通通騙

網路購物要小心，彰化縣張姓男子前年透過臉書找尋買家詐欺，主動私訊買家詢問是否想買高價一萬多元的名牌球鞋、二手洗衣機、二手3萬元的高價自行車等詐騙4人，買家匯款後，卻未寄出貨品、或寄出不實貨品，彰化地方法院依加重詐欺罪判刑一年6個月徒刑。

張男前年2月在臉書上看到林姓男子有意要買名牌球鞋，即主動私訊林男表示「我有你想要買的鞋子」（Reebok Instapump Fury OG BI球鞋），林男同意以一萬元購買，但匯款後，並沒收到鞋子，再想連繫張男，張男就不接電話，林男報警，幸經銀行及時攔阻巷匯款，才未讓張男得手。

同年4月張男重施故技，對另一買家私訊說有他想要的ow V apormax1.0名牌鞋，買家託女友匯款談好的一萬8000元，匯款到他指定帳戶，但也沒收到名牌鞋。

張男同年5月在「大台南全新二手買賣市場」網站刊登欲販售2014年出廠，容量11.5公斤的聲寶洗衣機，林姓二手家電商談妥以2000元購買，等匯款後，工人送來卻是2010年出廠，容量10公斤的舊款洗衣機，林男致電再也無法打通電話，才報警。

同年6月張男又在臉書社群網站「二手自行車、運動鞋、鳥類拍賣社團」刊登欲販售2018GIANT TCR PRO TEAM二手車，3萬元，陳男匯款一萬5000元訂金後，兩人約在高鐵台南站交車，張男又放賣家鴿子，賣家報警幸張男無法提出繳費收據，該筆款項被圈存。

法官以張男不思以正當方法獲取所需，屢次行騙，依詐欺取財、詐欺取財未遂等罪判刑一年6個月。