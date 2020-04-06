快訊

三重天台廣場旁荒廢地下室 驚見全裸男屍

好毒！這班機累計9人確診 指揮中心公佈班機座位圖

網路購物陷阱多 萬元名牌鞋高檔自行車通通騙

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣張姓男子前年透過臉書找尋買家詐欺，主動私訊買家詢問是否想買高價一萬多元的名牌球鞋、二手洗衣機、二手3萬元的高價自行車等詐騙4人，買家匯款後，卻未寄出貨品、或寄出不實貨品，彰化地方法院依加重詐欺罪判刑一年6個月徒刑。 。圖／資料照
彰化縣張姓男子前年透過臉書找尋買家詐欺，主動私訊買家詢問是否想買高價一萬多元的名牌球鞋、二手洗衣機、二手3萬元的高價自行車等詐騙4人，買家匯款後，卻未寄出貨品、或寄出不實貨品，彰化地方法院依加重詐欺罪判刑一年6個月徒刑。 。圖／資料照

網路購物要小心，彰化縣張姓男子前年透過臉書找尋買家詐欺，主動私訊買家詢問是否想買高價一萬多元的名牌球鞋、二手洗衣機、二手3萬元的高價自行車等詐騙4人，買家匯款後，卻未寄出貨品、或寄出不實貨品，彰化地方法院依加重詐欺罪判刑一年6個月徒刑。

張男前年2月在臉書上看到林姓男子有意要買名牌球鞋，即主動私訊林男表示「我有你想要買的鞋子」（Reebok Instapump Fury OG BI球鞋），林男同意以一萬元購買，但匯款後，並沒收到鞋子，再想連繫張男，張男就不接電話，林男報警，幸經銀行及時攔阻巷匯款，才未讓張男得手。

同年4月張男重施故技，對另一買家私訊說有他想要的ow V apormax1.0名牌鞋，買家託女友匯款談好的一萬8000元，匯款到他指定帳戶，但也沒收到名牌鞋。

張男同年5月在「大台南全新二手買賣市場」網站刊登欲販售2014年出廠，容量11.5公斤的聲寶洗衣機，林姓二手家電商談妥以2000元購買，等匯款後，工人送來卻是2010年出廠，容量10公斤的舊款洗衣機，林男致電再也無法打通電話，才報警。

同年6月張男又在臉書社群網站「二手自行車、運動鞋、鳥類拍賣社團」刊登欲販售2018GIANT TCR PRO TEAM二手車，3萬元，陳男匯款一萬5000元訂金後，兩人約在高鐵台南站交車，張男又放賣家鴿子，賣家報警幸張男無法提出繳費收據，該筆款項被圈存。

法官以張男不思以正當方法獲取所需，屢次行騙，依詐欺取財、詐欺取財未遂等罪判刑一年6個月。

詐欺 自行車

延伸閱讀

吃喝玩樂一目瞭然 新店溪自行車道口袋地圖上線

影／疫情延燒 環法自行車賽玩VR…1小時完賽

疫情波及歐美自行車市場 亞洲逆勢成長

防疫勤洗衣 洗衣機銷售增6成

相關新聞

機車擦撞千萬跑車！機車無損 賓利卻破大洞修理費上看百萬

南投縣埔里鎮中山路二段與中華路口，4日發生機車與汽車碰撞事故，無人傷亡卻引發關注，因肇事汽車是要價破千萬的賓利雙門跑車，...

新北某國中男墜樓亡 教育局：在校成績優異

新北市某中學一名15歲男學生今下午因不明原因墜樓，倒臥在教室後方與圍牆間的水泥地上，送醫後宣告不治，事發後新北教育局回應...

監獄內口罩不足？ 矯正署：准許家屬寄進來

針對外界質疑收容人每周僅能領取1片口罩，法務部矯正署官員回應說，已調整配給為收容人一周發放2片，且准許收容人家屬以郵寄、...

傳醫院有肺炎發燒者 運將錄音Line家人挨告

桃園市39歲丁姓計程車今年1月底搭載客人，聽客人說桃園某家醫院收治機場發燒病患，病人轉院訊息，他以錄音檔陳述客人說法，再...

物流司機偷捐血中心3500片庫存口罩 轉賣護理人員賺外快

台中市廖姓男子是物流業司機，是台中捐血中心外包廠商，平時會送血或其他物品到台中捐血中心，他見疫情嚴峻，口罩屬不易取得，竟趁送血到北區的台中捐血中心的捐血室後，從倉庫內偷走3500片的口罩...

傳簡訊給老師後...國中生疑從校舍7樓墜樓 送醫不治

新北市板橋區某中學今天下午1時許傳出墜樓意外，15歲男學生因不明原因墜樓，倒臥在教室後方與圍牆間的水泥地上，當場失去呼吸...

檢疫情侶燒炭亡檢驗未確診 死因一氧化碳中毒

桃園市45歲吳姓男子與40歲邱姓女友，從日本回國後居家檢疫期間，3日被發現陳屍桃園區租屋，桃園地檢署率法醫前往先檢驗、後...

刑事局再破假訊息案 恐嚇陳時中陸生帳號身分已鎖定

刑事警察局偵破陳姓男子在LINE群組中發布疫情假訊息案，另外有大陸來台唸書的陸生，疑似在群組中討論疫情指揮官陳時中，卻出...

醫用口罩囤偷騙、散布疫情假訊息 中檢辦13案押1人

新冠肺炎疫情升溫，各地都傳出有民眾在網路等社群散布不實訊息，囤積、竊盜口罩的情形，台中地檢署上月底接獲高檢署指示，啟動「...

旗津約60歲男性浮屍僅剩一顆門牙 高雄港警尋民眾指認

高雄港務警察總隊前天在旗津渡輪站附近海域，發現一具年約60歲的男性浮屍，由於他身上未攜帶證件，警方公布身分特徵，盼家屬出...

趁著疫情「打劫」 女子網路賣口罩涉詐騙50萬元

新冠（武漢）肺炎疫情持續發燒，台中市陳姓女子（20歲）今年2、3月間涉嫌在網路「賣空」口罩詐騙，還隨著疫情發展，單價從5...

知名律師被機車擦撞車尾 談不攏和解金遭訴

知名律師、台北市前市議員魏憶龍，去年6月間開車行經北市金華街巷子及愛國東路時，被一名機車騎士擦撞車尾，女騎士倒地受傷送醫...

熱門新聞

台南再傳男子多次趴趴走 但相關單位都拿他沒辦法

在北市教師研習中心看A片打手槍 市府官員遭起訴

影／斗六市區警匪追逐4警受傷 歹徒被包圍拖下車

物流司機偷捐血中心3500片庫存口罩 轉賣護理人員賺外快

不滿店員服務態度差 男用餐揮塑鋼刀傷人

斗六家樂福前警匪追逐 3員警、毒品通緝犯與乘客受輕傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。