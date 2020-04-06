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台南轉運站機車租賃業者搶客鬥毆 交通局：加強管理

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南轉運站在清明連假首日就發生機車租賃業者衝突，一名壯男毆打另兩外男子。圖／取自網路
台南轉運站在清明連假首日就發生機車租賃業者衝突，一名壯男毆打另兩外男子。圖／取自網路

台南轉運站上周在連假第一天就發生疑似機車租賃業者為了搶生意，大打出手，目前被打的業者已提出告訴，市府交通局則表示，轉運站內已有兩家業者，歡迎其他業者也一起加入，不能夠為了搶生意而發生這種糾紛。

交通局之前就接到投訴，民眾指搭車到轉運站，下車後就被業者團團圍住，觀感不佳，交通局表示，將加強管理。

交通局公共運輸處今天表示，轉運站內目前有阿里巴巴與建昌等兩家機車租賃業者進駐，依照規定，其他的業者可以申請進駐，如果沒有申請是不能進入站內攬客，4月2日發生衝突糾紛，疑似有其他家的業者在站內攬客，引起站內的其中一家業者不快，進而出手。

公運處表示，轉運站周邊至少有4-5家的機車租賃業者，平日競爭相當激烈。

市府指出，台南轉運站2日發生周邊機車租賃業者衝突事件，除台南市政本府警察局已著手進行調查，交通局也絕不能容忍類似惡性競爭行為，要求轉運站經營業者依管理合約處置，並持續輔導業者納管合法進駐提供服務，以維護臺南轉運站整體秩序及服務品質。

台南市政府警察局指出，有關109年4月2日13時36分在第五分局轄內轉運站糾紛案件，遭毆打受傷的胡、蔡2人已由北門派出所製作筆錄提告，分局已加強轉運站的巡邏密度。

第五分局指出，若有違法攬客的行為，將依社會秩序維護法第64條移請法院裁處，或依道路交通管理處罰條例第81條之1處罰。

公共運輸處處長吳俁之表示，日前機車租賃業者衝突事件除由警察單位續為調查，如確有違失甚至不法情事，將責成轉運站營運業者依照合約處罰。後續亦將持續勸離非法攬客行為，並輔導業者合法簽約進駐，以確保轉運站營運秩序，提供民眾優質的服務品質。

台南轉運站在清明連假首日就發生機車租賃業者衝突，一名壯男毆打另兩外男子。圖／取自網路
台南轉運站在清明連假首日就發生機車租賃業者衝突，一名壯男毆打另兩外男子。圖／取自網路
台南轉運站在清明連假首日就發生機車租賃業者衝突，一名壯男毆打另兩外男子。圖／取自網路
台南轉運站在清明連假首日就發生機車租賃業者衝突，一名壯男毆打另兩外男子。圖／取自網路
台南轉運站在清明連假首日就發生機車租賃業者衝突，一名壯男毆打另兩外男子。圖／取自網路
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