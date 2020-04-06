傳醫院有肺炎發燒者 運將錄音Line家人挨告

桃園市39歲丁姓計程車今年1月底搭載客人，聽客人說桃園某家醫院收治機場發燒病患，病人轉院訊息，他以錄音檔陳述客人說法，再傳到家族Line群組提醒家人，不料該錄音檔被轉傳外流，該醫院得知提告丁散布疫情不實訊息，桃園地檢署檢察官以丁男將聽聞提醒家人，只在自己家人群組，並未刻意渲染，偵結不起訴處分。

檢警調查，今天1月26日新冠肺炎傳出，丁姓計程車司機當天在一家醫院搭載一對母子閒聊，得知該母子要轉院，說該醫院急診室收治機場發燒病患，還有其他病人要轉院，丁男載完該母子後，自己錄音陳述客人說法，傳到家族Line群組提醒家人，未料該錄音檔外流，該醫院一狀提告。

丁男警訊供稱，他沒有故意散布不實訊息，錄音檔是他的真實聽聞，因為該母子自己要轉院，還提到有其他病患要轉院，他是出於關心和擔心家人，才會錄音傳到家族群組，並非故意散布該訊息。

檢察官表示，經查該錄音檔為丁男個人聽聞，他開頭以「小姑、大姑、老爹，那個第一時間通知.... 」的音檔，僅傳給約10人的家族Line群組提醒家人，勘察丁男陳述用詞、語氣並未刻意渲染疫情，未涉及散布不實訊息罪嫌，偵結予以不起訴處分。