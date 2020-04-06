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網傳蔡英文做票不實影片 北市經商男子遭送辦

中央社 / 台北6日電

刑事局日前獲報，有網友在YouTube網站平台散布「蔡英文做票，必須下台」的不實影片，經查為北市一名經商的43歲李姓男子所轉傳，全案依涉嫌違反社會秩序維護法送辦。

刑事局今天舉行記者會，偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，3月30日接獲民眾檢舉，指YouTube網站平台有網友於3月28日散布標頭為「『蔡英文做票，必須下台』下集，蔡英文做票400萬張以上的真相！」的不實訊息影片。

同時，影片下方簡要說明內容為「民進黨慣用詐騙語做票來勝選！2020，中華民國總統選舉，執政者蔡英文夥同其黨羽，利用職權，臨時更換投票箱為紙箱，於紙箱中動手腳，大舉做票400萬張以上，天理昭彰，處處露餡，已成歷史紀錄，作票手段骯髒卑劣，令人不恥！總統大選作票，視為國賊，全民應起而撻伐之！蔡英文必須下台！」等語。

經查，上述影片全長達23分53秒，且有中英文對照字幕，影片內容多有擷取網路上流傳唱票片段，且多為未經證實的錯誤訊息，甚至為自行揣測並配上「換票、偷票」字眼，意圖引導民眾產生誤解。

警方循線查獲並於3月30日通知涉案李男到案說明，並請他先行將影片下架，李男供稱是收到朋友給的影片後，未經查證便順手轉傳到YouTube平台發布。

全案詢後將依涉嫌違反社會秩序維護法移送管轄分局裁處。

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