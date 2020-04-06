捐血車司機偷捐血中心3500片庫存口罩 轉賣護理人員賺外快

台中市廖姓男子是捐血車的司機，見疫情嚴峻，口罩屬不易取得，竟趁送血到北區的台中捐血中心的捐血室後，從倉庫內偷走3500片的口罩，隨後以每片口罩6元的價格回賣給捐血中心的4名護理人員，賣出1500片獲利9000元。捐血中心人員發現口罩短少，調閱監視器後發現報警，台中地檢署今依竊盜罪嫌將廖起訴。

起訴書指出，廖姓男子（54歲）是捐血車司機，他涉嫌在今年2月6日上午10時許，趁送貨到台中捐血中心中正公園捐血室後，徒步走進中正公園捐血室一樓，從捐血室的電腦桌拿走2樓倉庫的鑰匙，接著再持鑰匙打開倉庫後，偷走1又3/4箱，總計3500片的口罩後，利用貨車載運離開。

廖在隔天聯絡捐血中心多名護理人員，透露有管道可以取得口罩販售，4名不知情的護理人員分別向廖購買300、300、500、400片的口罩，廖以一片口罩6元的價格販售牟利，總計獲利9000元，廖仍存有2000片口罩未販售，不過捐血中心工作人員在8日時就發現倉庫內口罩短少，經調閱監視器後發現是廖涉案，警方獲報後，循線通知廖到案說明，並查獲廖尚未出售的口罩。