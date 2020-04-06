快訊

拒付3萬隔離費！ 台女成首位遭南韓遣返外國人

廝殺激烈 英國餐飲外送業者「戶戶送」退出台灣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捐血車司機偷捐血中心3500片庫存口罩 轉賣護理人員賺外快

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中捐血中心中正公園捐血室，在今年2月間遭廖姓捐血車司機偷走3500片口罩，廖將口罩賣給捐血中心的護理人員牟利。圖／台中地檢署提供
台中捐血中心中正公園捐血室，在今年2月間遭廖姓捐血車司機偷走3500片口罩，廖將口罩賣給捐血中心的護理人員牟利。圖／台中地檢署提供

台中市廖姓男子是捐血車的司機，見疫情嚴峻，口罩屬不易取得，竟趁送血到北區的台中捐血中心的捐血室後，從倉庫內偷走3500片的口罩，隨後以每片口罩6元的價格回賣給捐血中心的4名護理人員，賣出1500片獲利9000元。捐血中心人員發現口罩短少，調閱監視器後發現報警，台中地檢署今依竊盜罪嫌將廖起訴。

起訴書指出，廖姓男子（54歲）是捐血車司機，他涉嫌在今年2月6日上午10時許，趁送貨到台中捐血中心中正公園捐血室後，徒步走進中正公園捐血室一樓，從捐血室的電腦桌拿走2樓倉庫的鑰匙，接著再持鑰匙打開倉庫後，偷走1又3/4箱，總計3500片的口罩後，利用貨車載運離開。

廖在隔天聯絡捐血中心多名護理人員，透露有管道可以取得口罩販售，4名不知情的護理人員分別向廖購買300、300、500、400片的口罩，廖以一片口罩6元的價格販售牟利，總計獲利9000元，廖仍存有2000片口罩未販售，不過捐血中心工作人員在8日時就發現倉庫內口罩短少，經調閱監視器後發現是廖涉案，警方獲報後，循線通知廖到案說明，並查獲廖尚未出售的口罩。

廖在警詢時承認涉案，辯稱是為賺取外快牟利，台中地檢署今偵結，將廖依竊盜罪起訴。

台中捐血中心中正公園捐血室，在今年2月間遭廖姓捐血車司機偷走3500片口罩，廖還將口罩賣給捐血中心的護理人員牟利。記者陳宏睿／攝影
台中捐血中心中正公園捐血室，在今年2月間遭廖姓捐血車司機偷走3500片口罩，廖還將口罩賣給捐血中心的護理人員牟利。記者陳宏睿／攝影
台中捐血中心中正公園捐血室，在今年2月間遭廖姓捐血車司機偷走3500片口罩，廖將口罩賣給捐血中心的護理人員牟利。圖／台中地檢署提供
台中捐血中心中正公園捐血室，在今年2月間遭廖姓捐血車司機偷走3500片口罩，廖將口罩賣給捐血中心的護理人員牟利。圖／台中地檢署提供

捐血中心 口罩 竊盜

延伸閱讀

狼真的來了：法國解除「口罩武裝」，卻迎來疫情爆發？

大陸查處不合格出口防疫物資1120萬件 含994萬個口罩

民眾送來披薩 澳洲醫護：我們不餓 只缺口罩

臉書稱婦人為買口罩車禍亡 李來希遭控散布謠言不起訴

相關新聞

機車擦撞千萬跑車！機車無損 賓利卻破大洞修理費上看百萬

南投縣埔里鎮中山路二段與中華路口，4日發生機車與汽車碰撞事故，無人傷亡卻引發關注，因肇事汽車是要價破千萬的賓利雙門跑車，...

捐血車司機偷捐血中心3500片庫存口罩 轉賣護理人員賺外快

台中市廖姓男子是捐血車的司機，見疫情嚴峻，口罩屬不易取得，竟趁送血到北區的台中捐血中心的捐血室後，從倉庫內偷走3500片...

傳簡訊給老師後...國中男學生墜樓命危

新北市板橋區某中學今天下午1時許傳出墜樓意外，15歲男學生因不明原因墜樓，倒臥在教室後方與圍牆間的水泥地上，當場失去呼吸...

檢疫情侶燒炭亡檢驗未確診 死因一氧化碳中毒

桃園市45歲吳姓男子與40歲邱姓女友，從日本回國後居家檢疫期間，3日被發現陳屍桃園區租屋，桃園地檢署率法醫前往先檢驗、後...

刑事局再破假訊息案 恐嚇陳時中陸生帳號身分已鎖定

刑事警察局偵破陳姓男子在LINE群組中發布疫情假訊息案，另外有大陸來台唸書的陸生，疑似在群組中討論疫情指揮官陳時中，卻出...

醫用口罩囤偷騙、散布疫情假訊息 中檢辦13案押1人

新冠肺炎疫情升溫，各地都傳出有民眾在網路等社群散布不實訊息，囤積、竊盜口罩的情形，台中地檢署上月底接獲高檢署指示，啟動「...

旗津約60歲男性浮屍僅剩一顆門牙 高雄港警尋民眾指認

高雄港務警察總隊前天在旗津渡輪站附近海域，發現一具年約60歲的男性浮屍，由於他身上未攜帶證件，警方公布身分特徵，盼家屬出...

趁著疫情「打劫」 女子網路賣口罩涉詐騙50萬元

新冠（武漢）肺炎疫情持續發燒，台中市陳姓女子（20歲）今年2、3月間涉嫌在網路「賣空」口罩詐騙，還隨著疫情發展，單價從5...

知名律師被機車擦撞車尾 談不攏和解金遭訴

知名律師、台北市前市議員魏憶龍，去年6月間開車行經北市金華街巷子及愛國東路時，被一名機車騎士擦撞車尾，女騎士倒地受傷送醫...

未仲介土地索佣金 大媽恐嚇台中建商「大限已到」

台中市趙姓女子從事土地仲介，曾介紹北屯區某塊土地給劉姓知名建商，但劉並未與趙女簽約，也未詢問趙女，劉後來透過其他管道成交...

影／女娃急著體驗世界 警消騎樓圍臨時產房

台中市南區黃姓孕婦昨天中午在婆婆的陪同下，準備到醫院待產，未料肚中女嬰急著體驗世界，直接在街頭破水，台中市信義消防分隊員...

台南再傳男子多次趴趴走 但相關單位都拿他沒辦法

台南再傳趴趴走個案，而且多次離家到附近散步、購物，引發附近民眾恐慌，紛紛提出檢舉，但這名男子故意躲避稽查，專挑半夜出門，...

熱門新聞

台南再傳男子多次趴趴走 但相關單位都拿他沒辦法

台南PUB駐唱女歌手車禍亡 友人徵求行車記錄器畫面

在北市教師研習中心看A片打手槍 市府官員遭起訴

不滿店員服務態度差 男用餐揮塑鋼刀傷人

影／竹南外海風箏衝浪失蹤 3個小時後他上岸有驚無險

疑與父吵架心情不佳 男子孤站20多公尺高水管上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。