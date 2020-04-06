美國人未戴口罩被公車拒載卻已刷卡怎辦？幸好警察解圍

中央疫情指揮中心3日宣布搭乘大眾運輸工具必須全程戴口罩，4日晚間新北市便發生1名美國籍乘客已經上車刷了悠遊卡，卻因未戴口罩被拒載，雖然司機用等值票券退費，但雙方語言不通引發紛爭只好報警處理，恰巧處理員警英語能力不錯，才順利排解。

據了解，這名外表像亞裔的34歲美籍男子，4日晚間8時許在輔仁大學附近新莊區建國一路搭乘首都客運299路公車，他一上車便直接感應悠遊卡支付車資，卻被莊姓司機發現未戴口罩，隨即請他下車。

由於司機無法用現金退款，只能給他1張等值票券，但無法用英語解釋下次搭車可用此券抵用等值里程，雙方就這樣用不同語言雞同鴨講糾結不清引發紛爭，最後只好報警。

新莊警分局福營派出所警員蔡明達、謝富裕獲報趕抵，恰巧蔡明達對英文很有興趣，不但經常自修，且TOEIC多益英語測驗可是有800分的水準。他再向外國朋友說明一次台灣的防疫新政策，並解釋車程抵用票券用法，終於排解紛爭。