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傳簡訊給老師後...國中男學生墜樓命危
新北市板橋區某中學今天下午1時許傳出墜樓意外，15歲男學生因不明原因墜樓，倒臥在教室後方與圍牆間的水泥地上，當場失去呼吸心跳。
同學發現後立即通知老師並撥打119求救，經送醫後目前仍在急救中，由父親陪同。據悉，男同學在墜樓前曾傳簡訊與老師道別，至於墜樓詳情仍有待警方調查釐清。
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