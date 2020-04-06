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機車擦撞千萬跑車！機車無損 賓利卻破大洞修理費上看百萬
南投縣埔里鎮中山路二段與中華路口，4日發生機車與汽車碰撞事故，無人傷亡卻引發關注，因肇事汽車是要價破千萬的賓利雙門跑車，反觀，另一輛肇事機車卻完好無傷，照片被PO上網後也讓網友熱議。
警方調查，該起碰撞事故發生在4日晚上9時許，當時賓利車由中華路準備左轉中山路二段，機車騎士駕車直行中山路二段，但因左前方另有1輛轎車，騎士視線疑因遮蔽未注意到左轉的賓利車，賓利車又未禮讓直行車，雙方因此發生碰撞。
而這場「機車與跑車的對決」發生後，有民眾將車禍現場照片PO上臉書，引發網友熱議，因這輛跑車似乎是新車要價上看1400萬元的賓利雙門跑車Continental GT.，而其右側保險桿被機車撞破一個洞，大燈、輪胎、鋁圈等也受損。
不少網友討論賓利跑車傷況，認為其保險桿被撞破大洞，輪胎、鋁圈、葉子板、大燈也都有損傷，要是還有其他部位損壞，光修車費就上看百萬，有人替騎士擔心稱他可能「賠到脫褲」、「要去收驚了」等，也有人幫忙祈禱「車主有保全險」。
此外，也有人討論機車與賓利對決結果和肇責，因賓利被撞壞，機車卻完好無傷，狂呼「勇猛」；至於雙方肇責賠償，警方則表示，詳細肇因仍在調查釐清中，賠償由雙方肇責自行協調。
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